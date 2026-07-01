Gobierno detecta más de $1,4 billones sin rendición en transferencias a fundaciones y abre nuevas investigaciones en cuatro ministerios

El Gobierno informó la apertura de nuevas investigaciones en el marco del plan “Inspección Total al Estado”, tras detectar millonarias transferencias a fundaciones sin rendición de cuentas y diversas alertas en compras públicas.

En su cuarta sesión, el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal resolvió instruir cuatro investigaciones específicas en los ministerios del Deporte, Energía, Agricultura y Salud, luego de identificar antecedentes que requieren revisión profunda y eventual determinación de responsabilidades.

La subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, señaló que el objetivo del plan es “fortalecer el control del gasto público, detectar malas prácticas y corregir debilidades estructurales”, agregando que no se trata de casos aislados, sino de una revisión integral del funcionamiento del Estado.

Agencia Uno / Sebastian Beltran Gaete Ampliar

Uno de los principales hallazgos del informe corresponde a transferencias a fundaciones. Entre 2022 y 2026 se identificaron más de 5,4 billones de pesos sujetos a rendición, de los cuales más de 1,4 billones no acreditan su debida rendición. Los servicios con mayores niveles de incumplimiento incluyen Sence, el Servicio de Protección de la Niñez y la Subsecretaría de Agricultura.

Además, en el mismo período se detectó la creación de 177 fundaciones que recibieron alrededor de 11 mil millones de pesos. De ese total, cerca de 6.500 millones no cuentan con rendición acreditada, mientras que 79 fundaciones no registran ningún tipo de rendición.

“Cuando el Estado transfiere recursos a una fundación, su responsabilidad no termina ahí. Debe verificarse caso a caso qué ocurrió con esos fondos”, afirmó Castillo.

El informe también advirtió sobre un uso intensivo del trato directo en compras públicas, incluso con causales como “emergencia” o “proveedor único”, que en algunos casos superan niveles registrados durante la pandemia.

Asimismo, el comité revisó avances de investigaciones previas, incluyendo denuncias en Junaeb por más de $14 mil millones, regularizaciones en el Ministerio de Transportes y nuevas auditorías en el Ministerio de Ciencia.

Desde el Gobierno señalaron que las indagatorias continuarán y que no se descartan nuevas acciones en caso de detectarse irregularidades adicionales.