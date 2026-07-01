;

Gobierno detecta más de $1,4 billones sin rendición en transferencias a fundaciones y abre nuevas investigaciones en cuatro ministerios

El Comité de Auditoría y Revisión Fiscal instruyó indagatorias en Deporte, Energía, Agricultura y Salud.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

El Gobierno informó la apertura de nuevas investigaciones en el marco del plan “Inspección Total al Estado”, tras detectar millonarias transferencias a fundaciones sin rendición de cuentas y diversas alertas en compras públicas.

En su cuarta sesión, el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal resolvió instruir cuatro investigaciones específicas en los ministerios del Deporte, Energía, Agricultura y Salud, luego de identificar antecedentes que requieren revisión profunda y eventual determinación de responsabilidades.

Revisa también

ADN

La subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, señaló que el objetivo del plan es “fortalecer el control del gasto público, detectar malas prácticas y corregir debilidades estructurales”, agregando que no se trata de casos aislados, sino de una revisión integral del funcionamiento del Estado.

ADN

Agencia Uno / Sebastian Beltran Gaete

Uno de los principales hallazgos del informe corresponde a transferencias a fundaciones. Entre 2022 y 2026 se identificaron más de 5,4 billones de pesos sujetos a rendición, de los cuales más de 1,4 billones no acreditan su debida rendición. Los servicios con mayores niveles de incumplimiento incluyen Sence, el Servicio de Protección de la Niñez y la Subsecretaría de Agricultura.

Además, en el mismo período se detectó la creación de 177 fundaciones que recibieron alrededor de 11 mil millones de pesos. De ese total, cerca de 6.500 millones no cuentan con rendición acreditada, mientras que 79 fundaciones no registran ningún tipo de rendición.

“Cuando el Estado transfiere recursos a una fundación, su responsabilidad no termina ahí. Debe verificarse caso a caso qué ocurrió con esos fondos”, afirmó Castillo.

El informe también advirtió sobre un uso intensivo del trato directo en compras públicas, incluso con causales como “emergencia” o “proveedor único”, que en algunos casos superan niveles registrados durante la pandemia.

Asimismo, el comité revisó avances de investigaciones previas, incluyendo denuncias en Junaeb por más de $14 mil millones, regularizaciones en el Ministerio de Transportes y nuevas auditorías en el Ministerio de Ciencia.

Desde el Gobierno señalaron que las indagatorias continuarán y que no se descartan nuevas acciones en caso de detectarse irregularidades adicionales.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad