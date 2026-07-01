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VIDEO. Insólito momento en Nueva York: pareja escala el Empire State Building y termina con propuesta de matrimonio

Dos personas llegaron hasta la antena del famoso rascacielos en Nueva York con un cartel, mientras la policía trabajaba para bajarlas del lugar.

Juan Castillo

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Un insólito episodio se registró en la ciudad de Nueva York, luego de que dos personas escalaran hasta la cima del Empire State Building, uno de los rascacielos más emblemáticos del mundo, portando un cartel con un mensaje de paz.

Según los antecedentes preliminares, ambos llegaron hasta la zona de la antena del edificio, a unos 1.454 pies del suelo, mientras equipos policiales trabajaban para bajarlos de manera segura.

Hasta el momento, no está claro cómo lograron acceder hasta ese punto del rascacielos.

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Un mensaje de paz y una inesperada propuesta en las alturas

El cartel sostenido desde la antena tenía una frase atribuida históricamente al ideario pacifista: “Cuando el poder del amor vence al amor por el poder, el mundo conoce la paz”.

La situación, que ya era llamativa por el riesgo y la altura involucrada, tomó un giro aún más inesperado con el paso de los minutos. Desde el lugar se pudo observar cómo una de las personas involucradas le propuso matrimonio a quien la acompañaba.

La escena generó sorpresa entre quienes se encontraban en las cercanías del edificio y también entre usuarios que siguieron el episodio a través de registros difundidos en redes sociales.

La policía mantiene las diligencias en el lugar para establecer cómo llegaron hasta la parte superior del Empire State Building y bajo qué circunstancias se produjo la intervención.

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