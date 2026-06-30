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VIDEO. Los Tenores comentan la histórica clasificación de Paraguay en el Mundial 2026 y el futuro de la Copa América

En el programa de este martes, nuestros panelistas también comentaron el dulce presente de Colo Colo en Copa Chile y las dudas sobre Lucas Assadi en la U.

Carlos Madariaga

Los Tenores comentan la histórica clasificación de Paraguay en el Mundial 2026 y el futuro de la Copa América

Los Tenores comentan la histórica clasificación de Paraguay en el Mundial 2026 y el futuro de la Copa América / ADN Radio

En la edición de Los Tenores de este martes 30 de junio, nuestros panelistas analizaron el desarrollo de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde destacó el triunfo de Paraguay sobre Alemania en los penales.

Gonzalo Jara, Cristián Arcos, Rodrigo Hernández, Felipe Puccio y Víctor Cruces escucharon las reflexiones del DT Gustavo Álvarez sobre la gran figura guaraní, el portero Orlando Gill, a quien dirigió en San Lorenzo, y su futuro con un posible acercamiento con la selección chilena.

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Además, analizaron la opción de que Estados Unidos sea sede permanente de las Copas Américas a futuro, junto con comentar el presente dulce de Colo Colo tras seguir invicto en Copa Chile y las dudas sobre el momento de Lucas Assadi en la U de Chile.

Revive la edición de Los Tenores de este martes 30 de junio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

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