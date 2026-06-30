Noruega continúa soñando en el Mundial 2026. Este martes, la selección europea derrotó por 2-1 a Costa de Marfil en los 16avos de final del torneo y aseguró su clasificación a los octavos.

El conjunto escandinavo abrió la cuenta a los 39 minutos a través de Antonio Nusa, quien definió con un impecable remate dentro del área para batir al arquero Yahia Fofana.

En el segundo tiempo, Costa de Marfil reaccionó y encontró el empate a los 74′ mediante Amad Diallo. El atacante firmó una gran acción individual que culminó con un golazo, devolviendo la ilusión al cuadro africano en la recta final del compromiso.

Sin embargo, cuando el encuentro parecía encaminado al alargue, apareció la gran figura de Noruega. A los 85 minutos, Erling Haaland marcó el 2-1 definitivo para sellar la clasificación del elenco noruego a los octavos de final del Mundial 2026, instancia donde chocará contra Brasil, que viene de eliminar a Japón.

Revisa los goles del triunfo de Noruega sobre Costa de Marfil

¡AY DIOS MÍO! ¡ES UN GOLAZO DE NORUEGA! Antonio Nusa y una definición deluxe para el 1-0 parcial sobre Costa de Marfil en los 16avos de final de la Copa del Mundo.



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¡CIERREN TODO! ¡¡CANDIDATAZO AL GOL DEL MUNDIAL!! Amad Diallo se amagó a toda la defensa de Noruega y se inventó esta maravilla para el empate parcial de Costa de Marfil.



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