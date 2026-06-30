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Otro DT paga caro la eliminación del Mundial 2026: Ronald Koeman se va

El técnico anunció su salida de la banca de Países Bajos.

Carlos Madariaga

Otro DT paga caro la eliminación del Mundial 2026: Ronald Koeman se va

Otro DT paga caro la eliminación del Mundial 2026: Ronald Koeman se va / ANP

Estando en la etapa de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, las eliminaciones tempranas de algunos elencos han dejado consecuencias.

El último gran ejemplo lo marca Países Bajos, que se vio sorprendido por Marruecos, elenco que lo eliminó mediante lanzamientos penales.

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Ante este fracaso, considerando lo mucho que se esperaba sobre los neerlandeses, su entrenador, Ronald Koeman, asumió las consecuencias.

A través de un comunicado, el DT de 63 años anunció que no renovará su contrato, poniendo fin a su segundo período a cargo.

Es profundamente decepcionante que nuestra campaña en el Mundial haya terminado tan pronto, pero una vez que haya tenido tiempo de procesarlo y mirar hacia atrás, recordaré principalmente la gran cooperación y los muchos momentos maravillosos que compartimos juntos", concluyó Koeman al anunciar su retiro de la “Oranje”.

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