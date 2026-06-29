Ortiz defiende a juvenil de Colo Colo expulsado apenas a tres minutos de haber entrado contra Unión Española: “Estaba llorando...” / Hans Scott

Fernando Ortiz sacó cuentas positivas tras el triunfo de Colo Colo ante Unión Española por la fase de grupos de la Copa Chile.

“Afrontamos cada partido con seriedad y eso me pone feliz. Es lo que requiere esta camiseta”, explicó en Santa Laura, destacando los goles de Maximiliano Romero y apuntando a recuperar físicamente a Javier Correa.

“Está entrenando bien, se ha integrado en pequeños trabajos y seguramente va a estar a la par. Veremos si podemos contar con él contra O’Higgins”, recalcó Ortiz, que aprovechó de lamentar el esguince medial grado dos en la rodilla derecha que dejará a Lautaro Pastrán al menos un mes fuera de las canchas.

“Necesita recuperación, implica mucho dolor. Esperamos contar con él lo más rápido posible, pero el tiempo que necesite para recuperarse lo va a tener”, dijo el DT albo, quien fue comprensivo ante el particular partido del juvenil Felipe Raipán en Independencia, pues solo alcanzó a jugar tres minutos tras ser expulsado por una dura falta contra Wassenne.

“Son situaciones de joven. Quería llegar a la pelota y el campo de juego estaba rápido. Estaba llorando recién. Son situaciones de juventud, tiene que aprender. Con la experiencia jugando va a tomar decisiones sobre cuando ir o cuando no, tiene mi respaldo y mi apoyo”, destacó Fernando Ortiz.

También abordó el mercado de pases invernal de Colo Colo, defendiendo su intención de que llegue un arquero pese al buen momento de Gabriel Maureira. “La idea no es tapar a nadie, sino exigir competencia, que es lo más importante”, concluyó el entrenador del “Cacique”.