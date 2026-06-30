Conmoción en Arica: PDI investiga hallazgo del cuerpo de una menor de edad en un canal de regadío

Detectives de la Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística de la PDI de Arica se encuentran desplegados realizando diversas diligencias investigativas tras el macabro hallazgo de un cuerpo al interior de un canal de regadío. El suceso tuvo lugar específicamente a la altura del kilómetro 19 del Valle de Azapa, en la zona norte del país.

Víctima correspondería a una niña

De acuerdo con los primeros antecedentes, que fueron notificados por la misma institución policial a través de sus redes sociales y bajo la instrucción de la Fiscalía Local, el personal especializado ya trabaja en el sitio del suceso para esclarecer la dinámica de los hechos.

Según fuentes cercanas a este hallazgo, se adelantó de forma preliminar que el cadáver encontrado correspondería a un menor de edad y, específicamente, se trataría de una menor de sexo femenino.

Hasta el momento, las autoridades mantienen el resguardo del lugar mientras se desarrollan los peritajes científicos correspondientes. Desde la zona, se informó que esta es una información completamente en desarrollo, por lo que se está a la espera de que el avance de la investigación logre determinar las causas del deceso y confirmar oficialmente la identidad de la víctima.