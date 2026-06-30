¿Fin de la rotación? Presidente de la Conmebol responde a la idea de una Copa América permanente en Estados Unidos

En medio de las negociaciones para que la Copa América 2028 se dispute en Estados Unidos, que ya fue sede del torneo en 2024, el cofundador del Inter Miami, Marcelo Claure, lanzó una radical propuesta sobre la sede del campeonato más importante de Sudamérica a nivel de selecciones.

“Creo que la Copa América debería jugarse siempre en Estados Unidos”, afirmó el empresario boliviano-estadounidense en conversación con Eugenio Salinas, enviado especial de ADN Deportes para la cobertura del Mundial 2026.

En esa línea, Claure destacó el ambiente que se vive en Estados Unidos durante la Copa del Mundo. “Está increíble. Es como si cada partido fuera un Super Bowl: estadios llenos, todo organizado y sin violencia. Así que todo bien”, comentó.

¿EE.UU. debería organizar siempre la Copa América? Presidente de la Conmebol responde

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, fue consultado sobre la propuesta de Marcelo Claure de que Estados Unidos sea la sede permanente de la Copa América. “Eso lo vamos a ver”, respondió Domínguez en conversación con Eugenio Salinas.

Por otra parte, el dirigente paraguayo expresó su respaldo a ampliar la cantidad de selecciones participantes en la Copa del Mundo. “Es un éxito tener un Mundial con 48 selecciones. Eso me hace ratificar que un Mundial con 62 equipos va a ser aún mejor”, aseguró el presidente de la Conmebol.