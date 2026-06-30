Alerta por frío extremo de hasta -15°C en Chile: estas son las 9 regiones que se verán afectadas
El evento se producirá entre la madrugada del miércoles 1 de julio y la mañana del domingo 5 de julio.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una serie de alertas y avisos por heladas de hasta -15°C en nueve regiones del país.
Desde el organismo señalaron que el evento se producirá entre la madrugada del miércoles 1 de julio y la mañana del domingo 5 de julio.
Revisa también:
En tanto, el fenómeno está asociado a una condición de “altas presiones”, mediante el cual se prevén temperaturas bajo cero en sectores de las regiones de:
- Valparaíso
- Metropolitana
- O’Higgins
- Maule
- Ñuble
- Biobío
- La Araucanía
- Los Lagos
- Aysén
Alerta por heladas moderadas a intensas
Región de Los Lagos
- Cordillera Austral: -7°C a -9°C el miércoles 1 y jueves 2 de julio.
- Patagonia Subandina: -7°C a -9°C el miércoles 1 de julio y -6°C a -8°C el jueves 2 de julio.
Región de Aysén
- Patagonia Subandina Norte: -8°C a -15°C el miércoles 1 de julio.
- Patagonia Subandina Sur: -8°C a -10°C el miércoles 1 de julio
Heladas normales a moderadas
Región de Valparaíso
- Cordillera Costa: -3°C a -1°C el jueves 2 y viernes 3 de julio.
- Precordillera y valles precordilleranos: -4°C a -2°C el jueves 2 y viernes 3 de julio.
Región Metropolitana
- Cordillera Costa: -3°C a -1°C el jueves 2 y viernes 3 de julio.
- Valle: -3°C a -1°C el jueves 2 y viernes 3 de julio.
- Precordillera: -4°C a -2°C el jueves 2 y viernes 3 de julio.
Región de O’Higgins
- Cordillera Costa: -3°C a -1°C el jueves 2 y viernes 3 de julio.
- Valle: -3°C a -1°C el jueves 2 y viernes 3 de julio.
- Precordillera: -4°C a -2°C el jueves 2 y viernes 3 de julio.
Región del Maule
- Cordillera Costa: -4°C a -2°C el jueves 2 y viernes 3 de julio.
- Valle: -4°C a -2°C el jueves 2 y viernes 3 de julio.
- Precordillera: -4°C a -2°C el jueves 2 y viernes 3 de julio.
Región de Ñuble
- Cordillera Costa: -4°C a -2°C el jueves 2 y viernes 3 de julio.
- Valle: -4°C a -2°C el jueves 2 y viernes 3 de julio.
- Precordillera: -4°C a -2°C el jueves 2 y viernes 3 de julio.
Región de Biobío
- Cordillera Costa: -4°C a -2°C el jueves 2 y viernes 3 de julio.
- Valle: -4°C a -2°C el jueves 2 y viernes 3 de julio.
- Precordillera: -4°C a -2°C el jueves 2 y viernes 3 de julio.
Región de La Araucanía
- Valle: -4°C a -2°C el viernes 3 y sábado 4 de julio.
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