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Alerta por frío extremo de hasta -15°C en Chile: estas son las 9 regiones que se verán afectadas

El evento se producirá entre la madrugada del miércoles 1 de julio y la mañana del domingo 5 de julio.

Sebastián Escares

Alerta por frío extremo de hasta -15°C en Chile: estas son las 9 regiones que se verán afectadas

Alerta por frío extremo de hasta -15°C en Chile: estas son las 9 regiones que se verán afectadas / Agencia Uno

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una serie de alertas y avisos por heladas de hasta -15°C en nueve regiones del país.

Desde el organismo señalaron que el evento se producirá entre la madrugada del miércoles 1 de julio y la mañana del domingo 5 de julio.

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En tanto, el fenómeno está asociado a una condición de “altas presiones”, mediante el cual se prevén temperaturas bajo cero en sectores de las regiones de:

  • Valparaíso
  • Metropolitana
  • O’Higgins
  • Maule
  • Ñuble
  • Biobío
  • La Araucanía
  • Los Lagos
  • Aysén

Alerta por heladas moderadas a intensas

Región de Los Lagos

  • Cordillera Austral: -7°C a -9°C el miércoles 1 y jueves 2 de julio.
  • Patagonia Subandina: -7°C a -9°C el miércoles 1 de julio y -6°C a -8°C el jueves 2 de julio.

Región de Aysén

  • Patagonia Subandina Norte: -8°C a -15°C el miércoles 1 de julio.
  • Patagonia Subandina Sur: -8°C a -10°C el miércoles 1 de julio

Heladas normales a moderadas

Región de Valparaíso

  • Cordillera Costa: -3°C a -1°C el jueves 2 y viernes 3 de julio.
  • Precordillera y valles precordilleranos: -4°C a -2°C el jueves 2 y viernes 3 de julio.

Región Metropolitana

  • Cordillera Costa: -3°C a -1°C el jueves 2 y viernes 3 de julio.
  • Valle: -3°C a -1°C el jueves 2 y viernes 3 de julio.
  • Precordillera: -4°C a -2°C el jueves 2 y viernes 3 de julio.

Región de O’Higgins

  • Cordillera Costa: -3°C a -1°C el jueves 2 y viernes 3 de julio.
  • Valle: -3°C a -1°C el jueves 2 y viernes 3 de julio.
  • Precordillera: -4°C a -2°C el jueves 2 y viernes 3 de julio.

Región del Maule

  • Cordillera Costa: -4°C a -2°C el jueves 2 y viernes 3 de julio.
  • Valle: -4°C a -2°C el jueves 2 y viernes 3 de julio.
  • Precordillera: -4°C a -2°C el jueves 2 y viernes 3 de julio.

Región de Ñuble

  • Cordillera Costa: -4°C a -2°C el jueves 2 y viernes 3 de julio.
  • Valle: -4°C a -2°C el jueves 2 y viernes 3 de julio.
  • Precordillera: -4°C a -2°C el jueves 2 y viernes 3 de julio.

Región de Biobío

  • Cordillera Costa: -4°C a -2°C el jueves 2 y viernes 3 de julio.
  • Valle: -4°C a -2°C el jueves 2 y viernes 3 de julio.
  • Precordillera: -4°C a -2°C el jueves 2 y viernes 3 de julio.

Región de La Araucanía

  • Valle: -4°C a -2°C el viernes 3 y sábado 4 de julio.

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