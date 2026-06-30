Marcelo Bielsa cerró su ciclo en Uruguay de la peor forma posible después eliminado del Mundial 2026 en la fase de grupos, lo que trajo múltiples críticas por su proceso.

Ahora, en su regreso a Uruguay, el ‘Loco’ dio una conferencia de prensa para comentar todas las polémicas y sus decisiones durante su etapa en la selección uruguaya.

“Si tengo que calificar la actuación de un equipo dirigido por mí, siento que hemos decepcionado a los aficionados. Es una frustración muy grande, era totalmente imprevisto que la posición fuera la que fue. Difícil de imaginar. Es una caída difícil de soportar”, comenzó diciendo el entrenador argentino.

“La gestión de los recursos con los que contaba no fue suficiente. Hicimos lo máximo: yo, mis compañeros de trabajo y los jugadores. Tengo la convicción de que si hubiera tomado caminos diferentes, no hubiera revertido los resultados que obtuvimos”, agregó.

Los cambios en el método de entrenamiento

En la conferencia de prensa, Marcelo Bielsa también abordó los cambios que tuvo que hacer en el método de su entrenamiento a raíz de un pedido exclusivo de los jugadores.

“Los jugadores me plantearon la idea de no entrenar separados en dos grupos. Ellos saben por que yo prefiero entrenar así, pero cuando me plantearon esa necesidad de entrenar todos juntos, es absurdo que yo insista en hacer algo que ellos no comparten”, contó.

“Si se hace en dos grupos, el entreno es la mitad de tiempo. Si estamos todos, el que no trabaja, espera. Durante la preparación había temperaturas y humedad altas y no es lo mismo entrenar 40 minutos que hacerlo 1 hora y media”, explicó.

También habló sobre las charlas técnicas al plantel, las cuales tuvo que reducir por una solicitud del plantel uruguayo.

“Yo tengo una forma de explicar y opté por hacer una determinada cantidad de charlas, pero también accedí a eso. Después del partido con Estados Unidos (amistoso) que yo mantuve charlas con varios grupos de jugadores, ellos hablaron sobre la reducción de las charlas y entrenar divididos”, detalló.

El especial pedido del plantel a Bielsa antes del partido contra España

Luego de los dos empates consecutivos ante Arabia Saudita y Cabo Verde en la Copa del Mundo, según reveló Bielsa, los jugadores le volvieron a hacer una solicitud para reducir la cantidad de información que él entrega en las charlas y el entrenador lanzó esta sorpresiva frase.

“Antes del partido ante España, los jugadores me circunscribieron las solicitudes de reducir la información aportada en las charlas y en la forma de entrenar. Como era importante y creo en lo que me dicen, si me hubiera negado hubiera sido dividir”, expresó.

“También evalúo con quién hablo y cómo y qué debo decirle según sea esa persona, pero si ellos me piden un descanso porque eso le satura, no puedo ir en contra de ese pedido. Cuando uno no cumple un objetivo tan posible, hablar es una falta de respeto al que le duele. Sé que cuanto más diga, peor es”, expuso.