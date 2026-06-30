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Comisión de Ministros define futuro de proyecto eléctrico Kimal-Lo Aguirre tras revisión de reclamaciones

La línea de transmisión, que unirá Antofagasta con la Región Metropolitana, continuará su construcción tras la resolución del Gobierno.

Javiera Rivera

Comisión de Ministros define futuro de proyecto eléctrico Kimal-Lo Aguirre tras revisión de reclamaciones

Comisión de Ministros define futuro de proyecto eléctrico Kimal-Lo Aguirre tras revisión de reclamaciones / Anna Barclay

Este martes, el Comité de Ministros rechazó las reclamaciones presentadas contra el proyecto de transmisión eléctrica Kimal-Lo Aguirre, manteniendo vigente su aprobación ambiental y permitiendo que la iniciativa continúe avanzando.

La decisión fue adoptada durante la séptima sesión del organismo en el gobierno de José Antonio Kast. En la instancia también se rechazó una reclamación contra el proyecto “Obras Fluviales Río Copiapó Sector Rural”, impulsado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Kimal-Lo Aguirre contempla una inversión de US$1.480 millones y conectará las regiones de Antofagasta y Metropolitana mediante una línea de transmisión eléctrica. El proyecto ya se encuentra en construcción y busca transportar energía desde el norte hacia la zona central del país.

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Tras la resolución, la empresa Conexión Energía destacó que la decisión permite dar continuidad a una obra que calificó como estratégica para la transición energética de Chile.

En tanto, la ministra de Energía, Ximena Rincón, afirmó que la iniciativa fortalecerá la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico, además de permitir el transporte de energía más limpia y a menor costo. También señaló que el proyecto generará más de 5.000 empleos durante su construcción.

Aunque estaba incluida en la tabla, el Comité de Ministros no alcanzó a revisar la reclamación contra el proyecto Mataquito Transmisora, cuya inversión asciende a US$324 millones, debido a falta de tiempo.

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