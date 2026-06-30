Estudio revela la principal preocupación de los trabajadores en Chile: afecta a 1 de cada 4 empleados / Sebastian Beltran Gaete

Los traslados hacia y desde el trabajo siguen siendo un desafío para miles de personas en Chile. Así lo reveló la Encuesta de Movilidad de la Mutual de Seguridad, que consultó a cerca de 3.000 trabajadores de todo el país.

Entre los principales hallazgos, el estudio mostró que 1 de cada 4 trabajadores tarda más de una hora en llegar o regresar de su lugar de trabajo. Además, el 75% demora más de 25 minutos en sus recorridos habituales.

Pero el tiempo no es el único problema. La investigación también evidenció que las preocupaciones cambian según el medio de transporte que utilizan las personas para movilizarse.

Por ejemplo, entre quienes viajan en vehículo particular , el 85% identifica los siniestros de tránsito como el principal riesgo durante el trayecto.

En cambio, entre los usuarios de transporte público el escenario es distinto. Si bien el 41% también menciona los accidentes de tránsito como su mayor preocupación, un 38% asegura que le inquieta la inseguridad ciudadana.

Asimismo, la encuesta identificó brechas según género y edad. En ese sentido, solo el 49% de las mujeres dijo sentirse segura durante sus trayectos, frente al 68% de los hombres.

A ello se suma que los menores de 30 años son quienes más reportan preocupación por la violencia y el acoso. Por su parte, las personas mayores de 60 años identifican las caídas como uno de los riesgos más frecuentes.

Al respecto, Luis Stuven, gerente de Seguridad Vial de Mutual de Seguridad, señaló que estos resultados demuestran la importancia de incorporar los desplazamientos dentro de las estrategias de prevención.