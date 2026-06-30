Partidos del Mundial 2026 hoy, miércoles 1 de julio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile
La agenda de encuentros de la Copa del Mundo para este miércoles contempla tres juegos.
Hoy, miércoles 1 de julio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla tres partidos.
Estos encuentros son parte de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.
Revisa también:
Atlanta
La programación del Mundial 2026 hoy 1 de julio arrancará a las 12:00 horas, en el Mercedes-Benz Stadium, donde Inglaterra se medirá ante Congo. El duelo se podrá seguir por por D Sports en TV cable o satélite y la plataforma Paramount+.
Seattle
A contar de las 16:00 horas, Bélgica enfrentará a Senegal en el Lumen Field, choque que se podrá seguir por TV abierta en Chilevisión, por D Sports en TV cable o satélite y la plataforma Paramount+.
San Francisco
Desde las 20:00 horas, en el Levi’s Stadium, Estados Unidos jugará contra Bosnia y Herzegovina. El duelo será transmisión de ADN Deportes y que se podrá seguir por D Sports en TV cable o satélite y la plataforma Paramount+.
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