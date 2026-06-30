Partidos del Mundial 2026 hoy, miércoles 1 de julio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile / BRUNO FAHY

Hoy, miércoles 1 de julio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla tres partidos.

Estos encuentros son parte de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Atlanta

La programación del Mundial 2026 hoy 1 de julio arrancará a las 12:00 horas, en el Mercedes-Benz Stadium, donde Inglaterra se medirá ante Congo. El duelo se podrá seguir por por D Sports en TV cable o satélite y la plataforma Paramount+.

Seattle

A contar de las 16:00 horas, Bélgica enfrentará a Senegal en el Lumen Field, choque que se podrá seguir por TV abierta en Chilevisión, por D Sports en TV cable o satélite y la plataforma Paramount+.

San Francisco

Desde las 20:00 horas, en el Levi’s Stadium, Estados Unidos jugará contra Bosnia y Herzegovina. El duelo será transmisión de ADN Deportes y que se podrá seguir por D Sports en TV cable o satélite y la plataforma Paramount+.