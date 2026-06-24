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Lanzan curso gratuito para emprendedores: quienes lo completen podrán ganar $1 millón

El programa es 100% online y certificado por la Universidad de Chile. Revisa cómo postular.

Javiera Rivera

Lanzan curso gratuito para emprendedores: quienes lo completen podrán ganar $1 millón

Lanzan curso gratuito para emprendedores: quienes lo completen podrán ganar $1 millón / Agencia Getty

Una nueva oportunidad para los emprendedores anunció la Asociación de Bancos (ABIF), junto a la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile con el lanzamiento de una nueva edición de “Manos a la Obra”.

Se trata de un curso gratuito de educación financiera, 100% online, dirigido a emprendedores y personas que buscan convertir una idea de negocio en un proyecto sostenible.

Incluye 10 módulos sobre ahorro, inversión, endeudamiento, flujo de caja y otras herramientas para administrar un negocio. Al finalizar, los participantes recibirán un certificado de la Universidad de Chile.

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Sin embargo, ese no será el único beneficio. Quienes completen todos los módulos antes del 12 de octubre podrán participar en el concurso “Aprendiendo Emprendo”, que entregará 10 premios de $1 millón a los mejores proyectos.

¿Cómo postular?

Las inscripciones están abiertas a través de la plataforma Mi Barrio Financiero (AQUÍ). Solo es necesario crear una cuenta para comenzar el curso, que estará disponible hasta fin de año.

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