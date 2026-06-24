Lanzan curso gratuito para emprendedores: quienes lo completen podrán ganar $1 millón

Una nueva oportunidad para los emprendedores anunció la Asociación de Bancos (ABIF), junto a la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile con el lanzamiento de una nueva edición de “Manos a la Obra”.

Se trata de un curso gratuito de educación financiera, 100% online, dirigido a emprendedores y personas que buscan convertir una idea de negocio en un proyecto sostenible.

Incluye 10 módulos sobre ahorro, inversión, endeudamiento, flujo de caja y otras herramientas para administrar un negocio. Al finalizar, los participantes recibirán un certificado de la Universidad de Chile.

Sin embargo, ese no será el único beneficio. Quienes completen todos los módulos antes del 12 de octubre podrán participar en el concurso “Aprendiendo Emprendo”, que entregará 10 premios de $1 millón a los mejores proyectos.

¿Cómo postular?

Las inscripciones están abiertas a través de la plataforma Mi Barrio Financiero (AQUÍ). Solo es necesario crear una cuenta para comenzar el curso, que estará disponible hasta fin de año.