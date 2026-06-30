INDH presenta querella contra carabinero por presunta tortura con connotación sexual durante detención en Copiapó

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpuso una querella criminal por el delito de tortura con agresión sexual en contra de un funcionario policial de Copiapó.

La acción judicial, ingresada formalmente el pasado 23 de junio, expone una serie de graves abusos que habrían ocurrido en dependencias del Hospital Regional y de la Segunda Comisaría de la comuna.

Los hechos se remontan al 11 de mayo, fecha en que la víctima fue detenida en el contexto de un procedimiento por violencia intrafamiliar.

Según detalló el abogado regional del INDH, Jorge Puelles al medio Atacama Noticias, el carabinero a cargo del traslado llevó a la mujer a una sala contigua al sector de urgencias del recinto hospitalario para una supuesta constatación de lesiones. Una vez allí, solicitó las llaves del lugar, cerró las cortinas para ocultar su actuar y le exigió a la afectada que se desvistiera.

Pese a que la víctima manifestó sentir vergüenza y encontrarse afectada por la situación, el uniformado habría ignorado su resistencia.

De acuerdo con el relato del abogado del INDH, el funcionario extrajo un teléfono celular de uso personal para tomarle fotografías desprovista de ropa, mientras realizaba palpaciones e inspecciones en distintas partes de su cuerpo, incluyendo la zona de los pechos.

“El funcionario la lleva a una sala contigua al sector de urgencia, pide las llaves del lugar y le solicita que se desvista para supuestamente constatar lesiones”, explicó Puelles al citado medio, calificando los actos como denigrantes y constitutivos de tortura.

Acoso posterior en la comisaría

La denuncia penal arrojó además que las agresiones continuaron de forma digital tras el traslado de la mujer a la Segunda Comisaría de Copiapó. Valiéndose de su posición institucional y del acceso a las actas del procedimiento, el funcionario obtuvo el número telefónico de la detenida.

Posteriormente, el policía comenzó a enviarle reiterados mensajes donde le ofrecía “apoyo y protección”, derivando rápidamente en presiones e invitaciones fuera del ámbito laboral para “conocerse mejor” en instancias de carácter informal.

Ante la gravedad de los antecedentes, el INDH invocó el artículo 150 A del Código Penal chileno junto a los tratados internacionales suscritos por el Estado en materia de prevención de la tortura y erradicación de la violencia de género.

El organismo espera que la fiscalía ordene las diligencias pertinentes para acreditar los hechos y establecer las máximas responsabilidades penales.