“Es grande”: querida figura de la TV revela delicado diagnóstico médico y preocupa a sus seguidores

Este martes, una conocida y querida figura de la televisión chilena reveló el delicado momento de salud que atraviesa durante la más reciente emisión de El Medio Día de TVN.

Tras la visita de un especialista al programa, Carla Jara contó que desde hace años lucha contra un quiste que le detectaron en la tiroides.

Durante la conversación, la comunicadora explicó que en 2020 un médico le descubrió el nódulo, pero no pudo someterse al tratamiento debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

“Como era una operación simple, me dijeron que había cosas más importantes de ver en ese momento”, relató.

Luego, entregó más detalles sobre las complicaciones que le ha provocado esta condición.

“Es grande, tiene 3 centímetros. Entonces, a mí se me queda la comida atrapada aquí, me atoro mucho y me ahogo mucho con la comida, porque el quiste está hacia adentro. Ese doctor me dijo: ‘Hay gente que llega a su final con esto y no pasa nada’”, expresó.

Tras escuchar su testimonio, el especialista le explicó que es importante tratar ese quiste, ya que se trata de un nódulo lleno de líquido que, en algunos casos, podría presentar cambios que requieren evaluación médica.

Finalmente, Carla Jara aseguró que ya inició el tratamiento y que actualmente se encuentra realizándose los chequeos correspondientes.