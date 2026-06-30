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Chile se convierte en sede de inédita estrategia de la Unión Europea para recuperar bienes del crimen organizado

Cerca de 200 especialistas de 13 países inauguran en Santiago la Semana de la Recuperación de Activos, enfocada en ahogar las finanzas de las mafias internacionales.

Mario Vergara

Chile se convierte en sede de inédita estrategia de la Unión Europea para recuperar bienes del crimen organizado

La Unión Europea impulsará desde Chile el diseño de una nueva estrategia regional orientada de forma prioritaria a la persecución económica y la incautación del patrimonio de las bandas delictivas transnacionales. El programa de cooperación internacional EL PACCTO 2.0 reúne en Santiago a cerca de 200 magistrados, fiscales, analistas financieros y fuerzas de seguridad de 13 países de América Latina y Europa en el marco de la denominada Semana de la Recuperación de Activos.

El encuentro de alta complejidad técnica, que se extenderá desde el 30 de junio hasta el 3 de julio, se desarrollará de forma alterna entre el auditorio de la Policía de Investigaciones (PDI) en Santiago y la sede de la Fiscalía Nacional. Las jornadas cuentan con el coliderazgo del Ministerio de Seguridad chileno, el Ministerio Público y la PDI, además del apoyo y colaboración estratégica del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y de INTERPOL.

El “Axioma Italiano” y el asalto a las finanzas criminales

La sesión de inauguración contó con la presencia de la embajadora de la Unión Europea en Chile, Claudia Gintersdorfer; el Ministro de Seguridad, Martín Arrau García-Huidobro; el Director General de la PDI, Eduardo Cerna Lozano; y el Fiscal Nacional, Ángel Valencia Vásquez. Los líderes del despliegue coincidieron en que el desmantelamiento de los recursos financieros es la única vía eficiente para erradicar el crimen organizado moderno.

Al respecto, el Fiscal Nacional enfatizó la urgencia de cambiar el paradigma tradicional de las persecuciones penales en la región, apelando a la experiencia internacional:

“Las personas tienen mucha claridad del siguiente axioma: hoy día para desmantelar organizaciones criminales no podemos conformarnos solo con enviar a la cárcel a su capa más baja (...). Ellos pueden desde adentro rearticularse u operar desde países extranjeros. Para poder enfrentar adecuadamente esas organizaciones el ejemplo italiano es totalmente valioso. Es necesario atacar sus estructuras financieras, recuperar sus activos, atacar sus bienes”.

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Por su parte, el Director General de la PDI, Eduardo Cerna, valoró el reconocimiento internacional que significa situar a Chile como sede de la cita, destacando la convicción de que el trabajo articulado y conjunto es el único camino efectivo para neutralizar a estas estructuras que causan severos daños a la sociedad.

Criptoactivos y la irrupción de la “Notificación Plateada”

Las actividades de la Semana de la Recuperación de Activos contemplan foros de formación aplicada, ejercicios prácticos sobre casos simulados y la discusión del primer borrador del plan estratégico regional elaborado junto a GAFILAT. El eje central de estas herramientas innovadoras de decomiso fronterizo será la Notificación Plateada (Silver Notice) de INTERPOL, un instrumento diseñado para rastrear, congelar y recuperar fondos ilícitos más allá de los límites territoriales de cada nación.

El itinerario de los especialistas de las policías y las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) incluye además un taller especializado en la identificación y recuperación de criptoactivos, debido al creciente uso de monedas digitales por parte de las redes criminales. De forma paralela, el evento albergará las asambleas anuales de la Red de Fiscales contra la Delincuencia Organizada (REDFFIC) y de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), instancias clave para agilizar el intercambio seguro de información e inteligencia financiera entre los continentes con miras al próximo año.

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