Luego de la dura eliminación en el Mundial 2026 con Uruguay, Marcelo Bielsa dio una conferencia de prensa donde abordó todas las polémicas de su etapa en la selección uruguaya.

En una larga conversación con los medios de comunicación, que duró casi dos horas, sobre el final el ‘Loco’ pidió disculpas después del enojo con el camarógrafo en la entrevista post partido ante España.

“Hay obligaciones con las empresas que compran los derechos de dar cierta cantidad de notas. Ellos manejan el tiempo de la angustia como si fuera el mismo tiempo de la felicidad”, comentó el argentino.

“Reaccioné contra la tardanza con las preguntas a las que debía responder obligatoriamente. Tardaban y tardaban y yo estaba sobrepasado por el dolor. Tal vez no fui todo lo educado que hubiera correspondido”, afirmó Marcelo Bielsa.

También aprovechó de pedir disculpas por lo sucedido en la sesión fotográfica de la FIFA en la previa del inicio de la Copa del Mundo. Sin embargo, volvió a argumentar que “yo no sirvo para modelar fotografías”, mientras hacía un gesto de disgusto a esa situación vivida.