;

PREVIA. Universidad Católica se mide ante Everton por la Copa Chile 2026: cuándo juegan, horario y quién transmite online y por TV

Los cruzados buscan mantener su invicto en el torneo. Transmite ADN Deportes.

Carlos Madariaga

Universidad Católica se mide ante Everton por la Copa Chile 2026: cuándo juegan, horario y quién transmite online y por TV

Universidad Católica se mide ante Everton por la Copa Chile 2026: cuándo juegan, horario y quién transmite online y por TV / Agencia Uno

En medio del Mundial 2026, la Copa Chile no se detiene y a mitad de semana se disputarán los choques pendientes por la segunda fecha del torneo.

Para esta etapa, los clubes de la Primera B ya se enfrentaron entre sí, por lo que restan los duelos entre elencos de la Liga de Primera.

Revisa también:

ADN

En ese contexto, Universidad Católica volverá a verse las caras con Everton luego de haberse impuesto en Viña del Mar el pasado martes 23 de junio.

Los cruzados llegan a este cruce invictos en tres fechas, mientras que los ruleteros apenas suman cuatro unidades en aquel período, pero segundos igualmente en el grupo B de la Copa Chile.

¿Cuándo y a qué hora se juega Universidad Católica vs. Everton por la Copa Chile?

El choque de cruzados y ruleteros se disputará este martes 30 de junio desde las 20:30 horas en el estadio Claro Arena.

El partido es válido por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Chile, que también integran Everton y Deportes Copiapó.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Universidad Católica y Everton?

El partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el encuentro será transmitido por TNT Sports Premium. También estará disponible de manera online a través de la plataforma HBO Max, disponible solo para quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Martes 30 de junio

20:30 horas | Universidad Católica vs. Everton | Claro Arena

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad