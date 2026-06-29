Universidad Católica se mide ante Everton por la Copa Chile 2026: cuándo juegan, horario y quién transmite online y por TV / Agencia Uno

En medio del Mundial 2026, la Copa Chile no se detiene y a mitad de semana se disputarán los choques pendientes por la segunda fecha del torneo.

Para esta etapa, los clubes de la Primera B ya se enfrentaron entre sí, por lo que restan los duelos entre elencos de la Liga de Primera.

En ese contexto, Universidad Católica volverá a verse las caras con Everton luego de haberse impuesto en Viña del Mar el pasado martes 23 de junio.

Los cruzados llegan a este cruce invictos en tres fechas, mientras que los ruleteros apenas suman cuatro unidades en aquel período, pero segundos igualmente en el grupo B de la Copa Chile.

¿Cuándo y a qué hora se juega Universidad Católica vs. Everton por la Copa Chile?

El choque de cruzados y ruleteros se disputará este martes 30 de junio desde las 20:30 horas en el estadio Claro Arena.

El partido es válido por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Chile, que también integran Everton y Deportes Copiapó.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Universidad Católica y Everton?

El partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el encuentro será transmitido por TNT Sports Premium. También estará disponible de manera online a través de la plataforma HBO Max, disponible solo para quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Martes 30 de junio

20:30 horas | Universidad Católica vs. Everton | Claro Arena