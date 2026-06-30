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Bélgica - Senegal: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

Europeos y africanos se enfrentarán para conseguir un cupo en los octavos de final de la Copa del Mundo. El ganador se enfrentará a Estados Unidos o Bosnia y Herzegovina.

Lucas San Martín

(Photo by Jared C. Tilton - FIFA/FIFA via Getty Images)

(Photo by Jared C. Tilton - FIFA/FIFA via Getty Images) / Jared C. Tilton - FIFA

Los dieciseisavos ya comenzaron en el Mundial 2026 con selecciones que han dado la sorpresa y otras que han reafirmado su candidatura en la competición.

Ahora es el turno de Bélgica y Senegal, quienes se enfrentarán para conseguir un lugar en los octavos de final en la Copa del Mundo.

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Los dirigidos por Rudi Garcia vienen de clasificar a esta ronda como primeros del Grupo G con cinco puntos, después de superar a Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Por su lado, el equipo de Pape Thiaw avanzó como mejor tercero tras conseguir tres unidades del Grupo I, en el cual estaba Francia, Noruega e Irak.

El ganador de esta llave, se deberá enfrentar en octavos de final al vencedor del duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.

¿Cuándo y a qué hora juega Bélgica vs. Senegal por el Mundial 2026?

Este partido válido por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, se disputará este miércoles 1 de junio a las 16:00 horas de Chile. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Seattle, en Estados Unidos.

¿Cómo y dónde ver en vivo el Bélgica vs. Senegal?

Para poder seguir este compromiso en Chile, se podrá ver a través de televisión abierta en las pantallas de Chilevisión. En cuanto a la opción de pago, estará disponible en DSports, un canal exclusivo para los clientes de Directv.

En tanto, en las plataformas de streaming será transmitido por Amazon Prime Video, DGO, Paramount+ y DAZN.

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