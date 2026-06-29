La eliminación de Uruguay del Mundial 2026 dejó varias postales y episodios que dieron que hablar. Entre ellos, uno de los más comentados fue la furiosa reacción de Marcelo Bielsa antes de brindar una entrevista televisiva. Mientras esperaba el comienzo de la nota, el entrenador fue captado gritando con evidente fastidio: “¡Dale de una vez!”.

MARCELO BIELSA, MUY ENOJADO TRAS LA ELIMINACIÓN DE URUGUAY EN FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL.



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Majo Paiva, periodista uruguaya que entrevistó a Bielsa en ese momento, fue contactada por el programa español El Partidazo de Cope y entregó detalles de la tensa situación que vivió con el técnico argentino.

De entrada, la comunicadora reveló que Bielsa protagonizó un episodio similar en la primera fecha del Mundial, donde la selección uruguaya empató 1-1 con Arabia Saudita.

“En el debut de Uruguay, contra Arabia, se dio esta situación, solo que la cámara no estaba. Entonces, ya me la vi venir. Si en el primer partido Bielsa ya estaba exacerbado, estaba molesto, con la eliminación del Mundial dije: ‘Va a pasar algo similar’. Por eso yo estaba abstraída de verlo molesto”, señaló Paiva.

Además, la periodista aclaró que los gritos de Bielsa no fueron para ella, sino para el camarógrafo de la FIFA que estaba a su lado. “Esas palabras no fueron para mí, fueron para el camarógrafo, lo cual también es una pena. Me disculpé con el camarógrafo, porque, más allá de que no es algo mío, es el técnico de mi selección”, comentó.

“El colega, que es trabajador de la FIFA, que habla solamente inglés, me dijo que no era inconveniente, que no era mi culpa y que él entendía la situación, pero que tampoco es manera de hablar. Y obviamente estoy de acuerdo”, agregó.

Por último, Majo Paiva explicó cuál fue la razón del enojo de Marcelo Bielsa antes del inicio de la nota. “Lo estaban encuadrando para la entrevista. Le dijeron que retrocediera un paso, él se acomodó, luego le dijeron ‘un poco más atrás’ y ahí fue donde explotó”, concluyó.