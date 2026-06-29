;

Cupón de Gas 2026: quiénes recibirán el ticket de $27 mil a partir de esta semana en Chile

El beneficio se puede utilizar dependiendo del momento en que se activó en la plataforma oficial establecida por el gobierno. Revisa aquí los detalles.

Javier Méndez

Cupón de Gas 2026: quiénes recibirán el ticket de $27 mil a partir de esta semana en Chile

Cupón de Gas 2026: quiénes recibirán el ticket de $27 mil a partir de esta semana en Chile / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

El pasado 17 de junio comenzó la implementación del Cupón de Gas Licuado, un beneficio entregado por el gobierno en el marco del Plan Chile Sale Adelante.

El apoyo económico único y extraordinario entrega un ticket equivalente a $27.000 que solamente sirve para comprar gas, apuntando a familias de hasta el 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

Esta semana se marcan dos fechas clave en el calendario de entrega: por un lado, el plazo para solicitar el aporte en la página web vence este martes 30 de junio, mientras que a partir del jueves 2 de julio un segundo grupo de beneficiarios podrá comenzar a utilizarlo.

Revisa también:

ADN

Este es el segundo grupo de beneficiarios del Cupón de Gas 2026 en Chile: fecha clave

Las personas que podrán hacer uso del Cupón de Gas a partir de este jueves 2 de julio son todas aquellas que, cumpliendo los requisitos establecidos, lo pidieron entre el 30 de mayo y el 12 de junio pasados, en el segundo periodo habilitado en www.cupondegas.gob.cl.

El tercer grupo contempla a todos aquellos que lo activaron del 13 al 30 de junio. Pero ojo, sin importar el periodo de petición, la vigencia del beneficio se mantiene activa hasta el 3 de septiembre.

Por lo demás, para hacer el primer trámite antes de que termine el plazo, solo se necesita ClaveÚnica, ser el jefe de hogar registrado en el RSH y cumplir con los requerimientos establecidos. El sistema validará automáticamente la información y todas las dudas se pueden resolver pinchando este enlace.

Fechas oficiales y vigencia del cupón de gas 2026 en Chile

ADN

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad