Cupón de Gas 2026: quiénes recibirán el ticket de $27 mil a partir de esta semana en Chile / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

El pasado 17 de junio comenzó la implementación del Cupón de Gas Licuado, un beneficio entregado por el gobierno en el marco del Plan Chile Sale Adelante.

El apoyo económico único y extraordinario entrega un ticket equivalente a $27.000 que solamente sirve para comprar gas, apuntando a familias de hasta el 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

Esta semana se marcan dos fechas clave en el calendario de entrega : por un lado, el plazo para solicitar el aporte en la página web vence este martes 30 de junio, mientras que a partir del jueves 2 de julio un segundo grupo de beneficiarios podrá comenzar a utilizarlo.

Este es el segundo grupo de beneficiarios del Cupón de Gas 2026 en Chile: fecha clave

Las personas que podrán hacer uso del Cupón de Gas a partir de este jueves 2 de julio son todas aquellas que, cumpliendo los requisitos establecidos, lo pidieron entre el 30 de mayo y el 12 de junio pasados, en el segundo periodo habilitado en www.cupondegas.gob.cl.

El tercer grupo contempla a todos aquellos que lo activaron del 13 al 30 de junio. Pero ojo, sin importar el periodo de petición, la vigencia del beneficio se mantiene activa hasta el 3 de septiembre.

Por lo demás, para hacer el primer trámite antes de que termine el plazo, solo se necesita ClaveÚnica, ser el jefe de hogar registrado en el RSH y cumplir con los requerimientos establecidos. El sistema validará automáticamente la información y todas las dudas se pueden resolver pinchando este enlace.

Fechas oficiales y vigencia del cupón de gas 2026 en Chile