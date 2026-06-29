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Ciclón extratropical se aproxima a Chile: ¿cuándo volvería a llover en Santiago? esto dice el pronóstico del tiempo

Desde esta semana aumentará la nubosidad en la capital, abriéndose una ventana para el retorno de las precipitaciones.

Javier Méndez

Ciclón extratropical se aproxima a Chile: ¿cuándo volvería a llover en Santiago? esto dice el pronóstico del tiempo

Ciclón extratropical se aproxima a Chile: ¿cuándo volvería a llover en Santiago? esto dice el pronóstico del tiempo / xijian

El invierno austral avanza con fuerza en la Región Metropolitana. Las precipitaciones siguen ausentes, pero el frío se instaló con intensas heladas matinales que seguirán siendo la tónica en Santiago.

Eso sí, también hay chances de que la capital de Chile reciba un nuevo episodio de lluvia. Según el portal especializado Meteored, un ciclón extratropical amenaza con formarse durante las próximas jornadas.

El evento meteorológico arrancaría frente a las costas de la zona central.

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¿Cuándo podría llover en Santiago? Un ciclón extratropical abre la ventana

Según el modelo europeo ECMWF, desde el miércoles 1 de julio aumentaría la nubosidad sobre la capital, asociada al desarrollo de un ciclón extratropical que comenzaría a organizarse frente a la costa de la zona central.

De avanzar hacia el continente, este sistema podría traer de regreso las lluvias a la Región Metropolitana entre el sábado 4 y el domingo 5 de julio.

Sin embargo, la incertidumbre es alta. Los modelos actuales sitúan la probabilidad de precipitaciones en torno al 30%, por lo que aún es prematuro hablar de un episodio confirmado de precipitaciones.

“Durante los próximos días serán clave las nuevas actualizaciones de los modelos numéricos para determinar si esta opción de lluvias logra consolidarse o termina desplazándose hacia otras zonas del país”, precisa la web mencionada.

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