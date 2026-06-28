Ola de aire polar en Santiago: pronostican uno de los días más fríos de 2026 y esto marcarán los termómetros en la RM

Uno de los factores que seguirá marcando el tiempo en Santiago durante la semana que comienza será el frío.

Según el sitio Meteored, la presencia de un anticiclón frío seguirá impulsando un aire polar sobre la zona centro y “favoreciendo madrugadas muy frías en la Región Metropolitana”.

Este lunes 29 de junio se esperan mínimas entre los -3°C y los 0°C. Durante la tarde de la misma jornada, se podrían alcanzar los 18°C.

El martes 30 la tónica será similar durante las primeras horas de la jornada. Eso sí, en la tarde la máxima alcanzaría un número un poco mayor con 16°C.

El miércoles 1 de julio será el día más frío de la semana. Los termómetros apenas llegarían a los 13 °C en el Gran Santiago, mientras que en sectores precordilleranos como San José de Maipo podrían quedarse en torno a los 10 °C.

A esto se suma posible niebla en comunas del sur y surponiente durante la madrugada, con mínimas de entre 0 y 3 °C.

¿Y qué pasa con la lluvia en Santiago?

"Por ahora, seguimos sin precipitaciones a la vista, al menos en el corto plazo“, afirmaron desde el portal especializado en meteorología.

De momento, solo existiría una mínima probabilidad de chubascos de cara al próximo fin de semana. " Sin embargo, aún faltan varios días para confirmar este escenario", precisaron.