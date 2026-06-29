“El ministerio expresa sus condolencias...”: Cancillería confirma nuevo fallecido chileno en terremotos de Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile confirmó la identificación de una nueva víctima fatal de nacionalidad chilena producto del violento doble terremoto que afectó a Venezuela durante los últimos días.

A través de sus redes sociales, Cancicllería anunció que “lamenta informar el fallecimiento de una nueva persona de nacionalidad chilena tras los terremotos en Venezuela. De esta manera, ya son cuatro víctimas chilenas confirmadas”, esgrimieron.

“El ministerio expresa sus condolencias a las familias de los connacionales fallecidos”, complementaron.

De esta manera, ya son cuatro los compatriotas chilenos que han sido encontrados muertos en suelo venezolano: Érika Ramírez, Héctor Riquelme y una tercera persona cuyo deceso fue confirmado el domingo por el Ministerio de Relaciones Exteriores