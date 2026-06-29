;

“El ministerio expresa sus condolencias...”: Cancillería confirma nuevo fallecido chileno en terremotos de Venezuela

Pasado el mediodía de nuestro país, a través de redes sociales se confirmó al cuarto compatriota muerto en los sismos del pasado miércoles.

Gonzalo Miranda

GETTY IMAGES

GETTY IMAGES / Jesus Vargas

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile confirmó la identificación de una nueva víctima fatal de nacionalidad chilena producto del violento doble terremoto que afectó a Venezuela durante los últimos días.

Revisa también

ADN

A través de sus redes sociales, Cancicllería anunció que “lamenta informar el fallecimiento de una nueva persona de nacionalidad chilena tras los terremotos en Venezuela. De esta manera, ya son cuatro víctimas chilenas confirmadas”, esgrimieron.

El ministerio expresa sus condolencias a las familias de los connacionales fallecidos”, complementaron.

De esta manera, ya son cuatro los compatriotas chilenos que han sido encontrados muertos en suelo venezolano: Érika Ramírez, Héctor Riquelme y una tercera persona cuyo deceso fue confirmado el domingo por el Ministerio de Relaciones Exteriores

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad