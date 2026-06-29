La historia del comerciante chileno que murió junto a su nieta en el devastador terremoto de Venezuela

Héctor Riquelme Cofré (54) llevaba más de 26 años viviendo en Venezuela. En el estado de La Guaira había logrado levantar un minimarket, consolidar su estabilidad económica y construir un hogar.

Sin embargo, su historia terminó abruptamente el pasado miércoles 24, cuando el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 provocó el colapso total del edificio Albatros, el condominio donde residía junto a parte de su familia.

Tras días de angustiosa búsqueda bajo las toneladas de concreto, se confirmó el fallecimiento del comerciante chileno, transformándose en una de las tantas víctimas fatales de la catástrofe masiva.

El día del sismo, Héctor se encontraba en su departamento del primer piso. Muy cerca de él estaban su hija Pamela y su nieta menor, Victoria (2). En tanto, en el sector de la piscina del condominio, capeaban el día el esposo de Pamela junto a la hija mayor de la pareja, Sofía (8).

Cuando la tierra comenzó a sacudirse con violencia telúrica, la estructura colapsó en cuestión de segundos, atrapando a la familia entera. Los equipos de rescate lograron un milagro al sacar vivas a Pamela y a la pequeña Victoria de entre los escombros. El esposo fue rescatado con múltiples fracturas graves en la columna y la clavícula, por lo que permanece hospitalizado en estado crítico.

Sin embargo, el horror golpeó por partida doble: la pequeña Sofía (8), nieta de Héctor, no sobrevivió al derrumbe. Días más tarde, se confirmaría también el deceso del comerciante chileno.

Familia en Chile acusa abandono de las autoridades

Desde Chile, la familia de Héctor vive un calvario paralelo. Su hermano, Marcelo Riquelme, conversó con LUN y denunció una dolorosa falta de empatía y comunicación por parte de la Cancillería y el Gobierno chileno, asegurando que se enteraron de la muerte a través de la televisión.

“Necesitamos que el Gobierno nos entregue las informaciones directamente. Nadie se ha comunicado con nosotros. Mi mamá está destrozada siguiendo las noticias por televisión”, aseguró Marcelo Riquelme, hermano de la víctima.

La confirmación llegó de forma pública cuando el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, mencionó en un balance televisado el deceso de tres ciudadanos chilenos en la emergencia, sin que existiera un contacto previo con los deudos directos en el país.

Actualmente, las comunicaciones con La Guaira y Caracas son sumamente complejas debido al colapso de las redes de internet y servicios básicos. Pamela, la hija de Héctor, se encuentra refugiada en casa de su suegra, devastada emocionalmente y sin poder emitir declaraciones públicas tras perder su vivienda, sus bienes, a su padre y a su hija en solo minutos.

A la distancia, el clamor de la familia en Chile es claro: acelerar la remoción de escombros para recuperar los restos del comerciante.

“Nosotros lo único que pedimos es que rescaten su cuerpo para poder darle una sepultura como corresponde. Mi sobrina quiere que se quede allá, que lo entierren junto a su nieta”, detalló Marcelo. Mientras esperan una respuesta oficial, los familiares en Chile han iniciado una campaña solidaria para recaudar fondos y enviar ayuda económica urgente a Pamela, quien quedó completamente de brazos cruzados en medio de la peor catástrofe que ha azotado a Venezuela en las últimas décadas.