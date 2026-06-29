;

AUDIO. Senadora Cariola por por acusación constitucional contra Nicolás Grau: “La gente está cansada de que las rencillas políticas nos hagan perder tiempo”

Este martes el trámite será discutido y votado por la Cámara Alta.

Gonzalo Miranda

Gonzalo Pérez

Senadora Karol Cariola por acusación constitucional contra Nicolás Grau

Senadora Karol Cariola por acusación constitucional contra Nicolás Grau

02:28

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el pasado martes la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, por lo que el libelo avanzará ahora al Senado.

Trámite que deberá comenzar a discutirse este martes 30 de junio en la Cámara Alta, conversación para la cual desde la oposición ya están listos para rechazar.

Revisa también

ADN

Valoramos que ya varios senadores, incluso del oficialismo, han manifestado que no tienen interés de respaldar una acusación constitucional que no tiene sustento. Acá se sustenta una acusación constitucional frente a un supuesto descalabro de las arcas fiscales que fue absolutamente descartado”, aseguró Karol Cariola.

La senadora (PC) agregó que “en ese sentido, lamentamos muchísimo que haya parlamentarios que sigan adelante con esta iniciativa. En la Cámara fue aprobado, pero esperamos que en el Senado, con votos incluso del oficialismo, esta acusación constitucional se caiga”, indicó.

Rencillas políticas

La acción parlamentaria, impulsada por Republicanos y Nacional Libertarios con respaldo parcial del PDG, acusa a Grau de infringir la Constitución y las leyes en la conducción de las finanzas públicas, particularmente por supuestos errores en proyecciones fiscales, en una sesión marcada por ausencias y desmarques en la oposición.

No tiene ningún sentido seguir adelante con ella. Lo único que hace es entorpecer el ambiente y el debate democrático, retrasar las urgencias que tenemos. Quisiéramos que la sesión de mañana, que la hacemos en Semana Regional, hubiese sido para seguir tramitando otros proyectos de ley que son de urgencia”, sostuvo Cariola

La senadora insistió y acusó que “evidentemente acá lo que hubo fue una maniobra política, de a pesar de tener los informes técnicos, finalmente no se logró tomar en cuenta por parte de los parlamentarios que votaron a favor a pesar de ello”, dijo.

O sea, claramente es una rencilla política y la gente está cansada de que las rencillas políticas nos hagan perder tiempo de nuestro trabajo legislativo. Por eso es que yo espero que en el Senado prime la sensatez, que esta sea una sesión corta, breve, y que finalmente se dé por descartada esta acusación constitucional”, cerró Karol Cariola.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad