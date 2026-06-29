La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el pasado martes la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, por lo que el libelo avanzará ahora al Senado.

Trámite que deberá comenzar a discutirse este martes 30 de junio en la Cámara Alta, conversación para la cual desde la oposición ya están listos para rechazar.

“Valoramos que ya varios senadores, incluso del oficialismo, han manifestado que no tienen interés de respaldar una acusación constitucional que no tiene sustento. Acá se sustenta una acusación constitucional frente a un supuesto descalabro de las arcas fiscales que fue absolutamente descartado”, aseguró Karol Cariola.

La senadora (PC) agregó que “en ese sentido, lamentamos muchísimo que haya parlamentarios que sigan adelante con esta iniciativa. En la Cámara fue aprobado, pero esperamos que en el Senado, con votos incluso del oficialismo, esta acusación constitucional se caiga”, indicó.

Rencillas políticas

La acción parlamentaria, impulsada por Republicanos y Nacional Libertarios con respaldo parcial del PDG, acusa a Grau de infringir la Constitución y las leyes en la conducción de las finanzas públicas, particularmente por supuestos errores en proyecciones fiscales, en una sesión marcada por ausencias y desmarques en la oposición.

“No tiene ningún sentido seguir adelante con ella. Lo único que hace es entorpecer el ambiente y el debate democrático, retrasar las urgencias que tenemos. Quisiéramos que la sesión de mañana, que la hacemos en Semana Regional, hubiese sido para seguir tramitando otros proyectos de ley que son de urgencia”, sostuvo Cariola

La senadora insistió y acusó que “evidentemente acá lo que hubo fue una maniobra política, de a pesar de tener los informes técnicos, finalmente no se logró tomar en cuenta por parte de los parlamentarios que votaron a favor a pesar de ello”, dijo.

“O sea, claramente es una rencilla política y la gente está cansada de que las rencillas políticas nos hagan perder tiempo de nuestro trabajo legislativo. Por eso es que yo espero que en el Senado prime la sensatez, que esta sea una sesión corta, breve, y que finalmente se dé por descartada esta acusación constitucional”, cerró Karol Cariola.