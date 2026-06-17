Cupón de Gas 2026 se puede usar desde hoy: este es el primer grupo de beneficiados con los $27 mil en Chile

Desde este miércoles 17 de junio, un primer grupo de beneficiarios ya puede comenzar a utilizar el Cupón de Gas Licuado 2026, aporte estatal de $27.000 destinado exclusivamente a la compra de gas licuado en Chile.

El beneficio forma parte del plan del Gobierno para apoyar a los hogares frente al alza del precio del gas. No se entrega como dinero libre ni puede retirarse en efectivo, ya que funciona como un ticket para pagar total o parcialmente la compra en distribuidores adheridos.

Quiénes pueden usar desde hoy el Cupón de Gas 2026 en Chile

El grupo que puede usar el beneficio desde este miércoles corresponde a las personas que activaron el cupón entre el 18 y el 29 de mayo. Para ellas, el monto ya queda habilitado para compras de gas licuado y podrá ocuparse hasta el 30 de septiembre de 2026.

En tanto, quienes activaron el cupón entre el 30 de mayo y el 12 de junio podrán usarlo desde el 2 de julio. El tercer grupo, correspondiente a quienes lo activen entre el 13 y el 30 de junio, tendrá el beneficio disponible desde el 21 de julio.

El Cupón de Gas Licuado está dirigido a jefes o jefas de hogar mayores de 18 años que pertenezcan al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares, según la información vigente al 16 de abril de 2026. Solo se permite una activación por hogar.

Para usarlo, las personas deben contar con CuentaRUT activa. El cupón puede presentarse de forma digital mediante la app BancoEstado o Rutpay, o bien imprimirse como voucher en una CajaVecina.

Quienes todavía un hogar no lo ha activado el trámite se puede hacer hasta el 30 de junio, ingresando con ClaveÚnica al sitio oficial del Cupón de Gas Licuado. Si no se activa dentro de ese plazo, se pierde el derecho al aporte.

¡ATENCIÓN! 🔔

Si activaste tu #CupónGasLicuado antes del 30 de mayo, ¡ya puedes usarlo! 🎟️



Desde hoy 17 de junio, 3.823.950 hogares pueden usar su cupón de 27 mil pesos para calefaccionar sus viviendas. 🏠



¿No lo has activado? No te preocupes, aún puedes hacerlo hasta el 30 de… pic.twitter.com/wWGoQJVNU5 — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) June 17, 2026

Todos los detalles del proceso, y las respuestas a las preguntas más frecuentes, se pueden revisar en la plataforma digital www.cupondegas.gob.cl.