“Dolió mucho...”: Skarleth Labra reveló detalles del mediático y doloroso costo de su pololeo con ‘Pailita’

En el más reciente capítulo de “La Divina Comida”, la reconocida influencer y bailarina Skarleth Labra se sinceró profundamente respecto a uno de los episodios más complejos y comentados de su vida pública: su pasado noviazgo con el cantante urbano ‘Pailita’.

Durante la velada, la ganadora de Fiebre de Baile realizó un recorrido por su historia personal, recordando inicialmente su infancia y sus primeros pasos en el mundo de la danza. Fue precisamente en esta etapa de desarrollo artístico cuando coincidió el inicio de su relación sentimental con el intérprete.

“En todo ese tiempo de período de baile y todo, tuve una relación un poco mediática, que yo creo que fue mi primer amor. Lo recuerdo ahora que soy más grande y mucho más madura, porque en ese tiempo me faltaba mucha más madurez”, confesó Labra frente a los demás comensales.

El dolor del primer amor y el juicio de las redes

A pesar de la distancia temporal, la creadora de contenido recordó el vínculo como una etapa de contrastes marcados por intensas emociones, catalogándolo como su primera experiencia amorosa real, con todo el aprendizaje y el sufrimiento que aquello conlleva: “Tuvimos experiencias muy lindas, pero obviamente tiene lo canónico, que fue sufrir porque fue el primer amor y dolió mucho”.

Sin embargo, Skarleth enfatizó que el factor más destructivo de la relación no fue el quiebre interno, sino la abrumadora exposición mediática a la que se vio sometida a tan corta edad. La masividad provocó que su identidad familiar y su trayectoria en el baile quedaran completamente en segundo plano ante el escrutinio público.

“En un momento exploté y ahí es cuando la gente, todo esto de mi vida de la danza o de que era muy familiar, o de que igual pasamos por momentos muy difíciles en mi vida, no los conocían y solamente supieron ese suceso”, lamentó la influencer.

Asimismo, recordó los dolorosos prejuicios de los que fue blanco: “Hubo gente que me defendió mucho y me cuidó, me abrazó y gracias a eso no sentí tanto dolor. Pero, obviamente, hay gente que te juzga y que te apunta con el dedo, que me trataban de interesada, que es un tema muy pasado ya, que hasta me da cosita repetir”.

¿Rumores de reconciliación?

Cabe señalar que el nombre de ambos volvió a la palestra recientemente. Tras el término del pololeo entre Pailita y July Leguizamón, el artista urbano encendió las alarmas de sus seguidores al publicar una serie de sutiles indirectas en su cuenta oficial de Instagram, lo que desató fuertes rumores sobre un posible reencuentro amoroso.

Pese a las especulaciones de los fanáticos en plataformas digitales, la propia Skarleth Labra se encargó de desmentir y sepultar de manera tajante cualquier posibilidad de reconciliación, dejando claro que el vínculo forma parte de un pasado superado.