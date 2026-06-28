Brilló en la UC, pero confiesa el verdadero motivo por el que jugar en Colo Colo fue “maravilloso”

En una íntima revisión de su carrera, Michael Ríos, ex jugador de la Universidad Católica y Colo Colo rememoró los hitos que marcaron su trayectoria en el balompié criollo, repasando desde la intensidad del camarín de la Selección Chilena hasta el peso mediático de vestir las camisetas más importantes del país.

La Roja siempre deja huella, más aún cuando te toca trabajar bajo las órdenes de uno de los cuerpos técnicos más exitosos de la historia reciente del país. Al ser consultado sobre la experiencia de entrenar con Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece, el jugador no dudó en catalogar el periodo como “intenso”.

“Había que estar muy preparado, porque exigía al cien por ciento siempre, en todos los entrenamientos. Ese trabajo hace que el jugador mejore día a día y más estando en la Selección. Uno parece un niño”, partió comentando en conversación con En Cancha.

La UC en el fútbol, Colo Colo en el corazón

Al momento de definir el punto de inflexión de su carrera, el jugador hace una distinción clara pero honesta entre el rendimiento óptimo y el plano afectivo. Su peak futbolístico tiene colores cruzados

“Mi mejor versión como jugador de fútbol, donde me pude desarrollar de la mejor forma y donde encontré mi mejor nivel, fue en Universidad Católica”, aseguró sin titubeos, destacando de manera especial aquella imborrable campaña internacional en la semifinal de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, el destino le tenía deparada una cita con la historia de su propia infancia y la de su entorno más cercano. “Lo más lindo del fútbol es cuando uno puede jugar en el equipo del que fue hincha toda su vida. Y ese fue Colo Colo”, reveló.

El arribo al Estadio Monumental no fue solo un logro profesional, sino el cumplimiento de una promesa implícita para un clan profundamente ‘colocolino’.

“Mi abuelo siempre había anhelado que yo jugara en Colo Colo. Haber conseguido eso fue algo maravilloso. Mi mamá, que es fanática, estaba muy contenta”, recordó con emoción, valorando que sus seres queridos pudieran vivir esa experiencia a su lado.

La caja de resonancia del “Cacique”

Habiendo defendido tanto a la escuadra de la franja como al cuadro popular, el futbolista pudo experimentar de primera mano la abismante diferencia en la caja de resonancia de ambas instituciones.

Aunque en San Carlos de Apoquindo vivió cuatro años de alta exposición y flujo noticioso, la realidad en Macul superó cualquier expectativa previa.

“En Colo Colo hasta la cosa más mínima trasciende. Esa es la diferencia que te puedo decir”, explicó respecto al ecosistema mediático que rodea al club albo. Pese a la presión constante, asegura que vivió el día a día con “la felicidad al máximo”, sin importar si le tocaba estar en la cancha o ver el partido desde afuera.

Hoy, con la tranquilidad que da el retiro y la perspectiva del tiempo, el balance es completamente positivo. “Traté de hacerlo de la mejor forma porque estaba feliz. Fui feliz mientras duró mi carrera como jugador y no me arrepiento”, cerró.