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Para prevenir distintas enfermedades: Chile enviará 30 mil vacunas a Venezuela tras terremotos

El cargamento contempla dosis contra la difteria y el tétanos, en medio de la emergencia que enfrenta el país tras los terremotos que han dejado más de 1.400 fallecidos y la llegada de rescatistas internacionales.

Cristóbal Álvarez

Vacunación contra la influenza

Vacunación contra la influenza / Cristobal Ramirez

La ministra de Salud, May Chomali, confirmó este sábado el envío de 30.000 dosis de vacunas contra la difteria y el tétanos a Venezuela, país que enfrenta una grave emergencia tras el doble terremoto registrado durante la semana.

La medida busca apoyar las labores de prevención sanitaria en las zonas afectadas, donde las autoridades venezolanas reportan 1.430 personas fallecidas luego de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon la zona costera el pasado miércoles.

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A través de su cuenta de X, la secretaria de Estado explicó que el cargamento ya fue entregado al operador encargado de trasladarlo hasta Venezuela.

“Frente a la emergencia por el terremoto en Venezuela, el Ministerio de Salud reafirma su compromiso con la solidaridad y la cooperación internacional. Hoy entregamos 30.000 dosis de vacuna contra la difteria y el tétanos al operador que trasladará este cargamento a Venezuela”, señaló Chomali.

La ministra agregó que la donación forma parte de la ayuda humanitaria enviada por Chile, destacando que la prevención de enfermedades y el apoyo oportuno son claves para proteger a las comunidades golpeadas por la emergencia.

Nuestro reconocimiento a todas las instituciones que hacen posible esta misión humanitaria”, añadió.

En paralelo, Venezuela ha recibido apoyo internacional para enfrentar la crisis. Según informó el viceministro venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, más de 1.600 rescatistas han arribado al país en las últimas horas.

La autoridad venezolana detalló que ya han llegado 17 vuelos con equipos de rescate y que, durante las próximas 24 horas, se espera el arribo de 25 vuelos adicionales para reforzar las labores de emergencia.

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