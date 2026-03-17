¿Indirecta para Skarleth? El video que Pailita borró y que encendió las redes

Las redes sociales se encendieron nuevamente con el nombre del cantante urbano Pailita y la influencer Skarleth Labra, luego de una serie de señales que desataron rumores sobre una posible reconciliación entre ambos.

Las especulaciones comenzaron tras los comentarios sobre un eventual quiebre entre el intérprete de “Ultra Solo” y su última pareja, la influencer July Leguizamón.

Usuarios en redes notaron que ambos dejaron de seguirse en Instagram y que varias de las publicaciones que mantenían juntos habrían sido eliminadas o archivadas. A esto se sumaron algunos videos publicados por la joven en TikTok con frases que muchos interpretaron como indirectas sobre el término de la relación.

En paralelo, también surgieron versiones de que Labra, quien recientemente fue coronada como reina del Festival de Viña del Mar, estaría soltera, tras indicios de un posible distanciamiento con el influencer Diego Bazaes.

El rumor tomó aún más fuerza cuando el cantante publicó en Instagram un breve video cantando lo que sería un adelanto de una nueva canción. En el registro, que eliminó pocos minutos después, se escucha una frase que varios seguidores interpretaron como una indirecta hacia Labra: “Nena, qué linda te ves en la tele…”.

Pero el detalle que más comentarios generó ocurrió en la sección de comentarios de una de sus publicaciones. Un usuario le preguntó si habría “Paila con merengue”, apodo que recibió Skarleth durante su participación en un reality. El artista respondió con un breve “Yes”, comentario que también borró poco después, reportaron diversos portales de farándula.

La relación entre Pailita y Skarleth Labra terminó hace más de tres años en medio de una polémica pública. Desde entonces ambos siguieron caminos distintos, aunque las recientes señales en redes sociales han reavivado las especulaciones de los fanáticos sobre un eventual “remember”.

Hasta ahora, ninguno de los involucrados ha confirmado una reconciliación ni se ha referido directamente a los rumores que circulan en internet.