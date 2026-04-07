“Pensé que no lo lograría”: Skarleth Labra festejó un nuevo logro personal y las redes la aplauden

Skarleth Labra celebró un nuevo logro personal y es que la ganadora de Fiebre de Baile utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer este festejo.

Con un emotivo mensaje, Skarleth dio a conocer que logró obtener su licencia de conducir.

“¡Saqué mi licencia! Estoy muy feliz, pensé que nunca lo iba a lograr pero se pudo chicxs", escribió la influencer.

La publicación se llenó de felicitaciones para la actual reina del Festival de Viña del Mar.

“Lenta y feliz”; “Skarneta en breve”; “Que seca y a la primera un logro más para este año”; “Siempre confíe en ti, meta que te propones, meta que cumples”, fueron algunas de las felicitaciones.