“Pensé que no lo lograría”: Skarleth Labra festejó un nuevo logro personal y las redes la aplauden
La ganadora de Fiebre de Baile y actual reina del Festival de Viña del Mar utilizó su cuenta
Skarleth Labra celebró un nuevo logro personal y es que la ganadora de Fiebre de Baile utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer este festejo.
Con un emotivo mensaje, Skarleth dio a conocer que logró obtener su licencia de conducir.
Revisa también:
“¡Saqué mi licencia! Estoy muy feliz, pensé que nunca lo iba a lograr pero se pudo chicxs", escribió la influencer.
La publicación se llenó de felicitaciones para la actual reina del Festival de Viña del Mar.
“Lenta y feliz”; “Skarneta en breve”; “Que seca y a la primera un logro más para este año”; “Siempre confíe en ti, meta que te propones, meta que cumples”, fueron algunas de las felicitaciones.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.