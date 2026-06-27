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FOTO. “Perdónalos Luquitas...”: La triste despedida de Lucas Romero en la U que lamentaron los hincha azules

El volante paraguayo dejó el Centro Deportivo Azul (CDA) para emigrar al fútbol mexicano.

Gonzalo Miranda

Foto: Universidad de Chile

Foto: Universidad de Chile

Después de un irregular primer semestre, donde no pudo demostrar las condiciones que lo hicieron venir a la Universidad de Chile, el paraguayo Lucas Romero dijo definitivamente adiós al pueblo azul con un sentido mensaje.

Gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico, a los funcionarios y, especialmente, a los hinchas por el cariño y el apoyo incondicional durante todo este tiempo”, partió escribiendo en su cuenta de Instagram.

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Agregó que “me voy agradecido por todo lo vivido y con la tranquilidad de haber dado siempre lo mejor de mí. A toda la familia azul, gracias por acompañarme y hacerme sentir como en casa. Les deseo el mayor de los éxitos para lo que viene”, cerró el volante paraguayo.

Tal como lo adelantó ADN Deportes, Juárez adquirió el 80% del pase de Lucas Romero, operación que implicó la rescisión del contrato que lo vinculaba con la U. Con esto, el conjunto laico recuperará los poco menos de 350 mil dólares que pagó a Recoleta de Paraguay por el préstamo del jugador.

El volante paraguayo, de 23 años, llegó a la U a inicios del 2026 como una gran apuesta desde Recoleta FC, avalado por sus convocatorias a la selección paraguaya desde 2025. Sin embargo, nunca logró consolidarse como titular en el elenco estudiantil.

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