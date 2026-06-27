Fiscalía revela crudos detalles de encerrona en San Bernardo: imputados habrían seguido huyendo pese a ver al niño

Nuevos antecedentes fueron expuestos por la Fiscalía sobre la fatal encerrona en San Bernardo que terminó con la muerte de un niño de 12 años, quien fue arrastrado por el vehículo luego de quedar amarrado con el cinturón de seguridad.

Durante las audiencias realizadas ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo, el fiscal Leonardo Tapia detalló que los imputados habrían continuado con la huida pese a escuchar los gritos del padre de la víctima, quien intentaba advertir que su hijo seguía sujeto al automóvil.

De acuerdo con la investigación, dos de los jóvenes que confesaron lo ocurrido relataron que, mientras escapaban, advirtieron que algo era arrastrado por el vehículo rojo, que en ese momento era conducido por J.P.V. Desde el auto blanco, que lo seguía de cerca, habrían comentado: “Parece que está arrastrando algo” y luego “No. No es algo, es alguien”.

En la formalización, tanto la fiscal regional subrogante, Paulina Díaz, como el fiscal Tapia apuntaron a que los involucrados no detuvieron la marcha ni intentaron auxiliar al menor, pese a que —según la Fiscalía— ya habían advertido el grave riesgo en que se encontraba.

“Pese a advertir que el menor se encontraba colgando del vehículo y expuesto a un riesgo cierto para su vida e integridad física, los imputados continuaron coordinadamente la ejecución del plan delictual”, sostuvo el Ministerio Público durante la audiencia.

La Fiscalía también abordó el funcionamiento del grupo. Según los antecedentes, los imputados ya se conocían desde hace años, vivían en el mismo sector de la población 5 Pinos, en la zona oriente de San Bernardo, y no sería la primera vez que actuaban juntos en delitos de este tipo.

Pese a ello, la indagatoria no los identifica como una banda con una estructura jerárquica. Más bien, se trataría de un grupo de funcionamiento horizontal, donde cada uno sabía el rol que debía cumplir durante los robos. De hecho, tras el primer ilícito de esa noche, cuando sustrajeron una camioneta Mitsubishi a un cliente en un servicentro Shell de calle Eyzaguirre, discutieron quién debía conducirla.

Según la Fiscalía, los vehículos robados eran vendidos por montos que fluctuaban entre los $300 mil y $800 mil. Luego, el dinero era repartido entre los participantes y, de acuerdo con fuentes del caso, se destinaba principalmente a la compra de sustancias ilícitas y pequeños lujos, como zapatillas o aparatos tecnológicos.

“Salir a pitiarse unos autos”

La investigación también apunta a que el grupo coordinaba parte de sus movimientos por WhatsApp, aunque los celulares incautados aún se mantienen en peritaje por parte de equipos especializados de Carabineros.

Además, cuatro de los involucrados registraban antecedentes vinculados a robos con intimidación, algunos relacionados con vehículos. Dos de ellos, identificados como A.C. y J.P.V., habían sido derivados anteriormente a un programa de monitoreo de la Municipalidad de San Bernardo.

Respecto de la noche del lunes 22 de junio, la indagatoria sostiene que los jóvenes se habrían reunido primero en la casa de uno de ellos, donde consumieron pastillas y luego pasaron por una botillería. La premisa, según los antecedentes del caso, era “salir a pitiarse unos autos”.

Tras los allanamientos a los domicilios de los imputados, Carabineros también encontró máquinas de cobro de tarjetas y tarjetas de crédito de terceros, por lo que se abrió una nueva línea investigativa para determinar si el grupo estaba vinculado a otros delitos.