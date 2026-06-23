La buena noticia financiera para Universidad de Chile tras la partida de uno de sus refuerzos / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

El pasado fin de semana se dio a conocer en la U de Chile la salida de uno de los jugadores que había llegado como refuerzo esta temporada.

Se trata del volante Lucas Romero, que apenas pudo tener acción en ocho partidos por el elenco universitario laico.

La duda que estaba, eso sí, era respecto de la fórmula en cuanto a su salida, considerando que había llegado a préstamo desde Recoleta de Paraguay.

Según información de ADN Deportes, Lucas Romero firmará por el Juárez de México, que comprará el 80% del pase del mediocampista guaraní, cuestión que lleva a rescindir el contrato que le permitía a la U de Chile tener al futbolista de 23 años.

Financieramente, eso sí, esto son buenas noticias para Azul Azul, pues el club va a recuperar los poco menos de 350 mil dólares que pagó a Recoleta de Paraguay por el préstamo de Lucas Romero.