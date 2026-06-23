;

La buena noticia financiera para Universidad de Chile tras la partida de uno de sus refuerzos

Según información de ADN Deportes, Azul Azul recuperará el monto que invirtió por el préstamo del volante Lucas Romero.

Carlos Madariaga

Rocio Ayala

La buena noticia financiera para Universidad de Chile tras la partida de uno de sus refuerzos

La buena noticia financiera para Universidad de Chile tras la partida de uno de sus refuerzos / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

El pasado fin de semana se dio a conocer en la U de Chile la salida de uno de los jugadores que había llegado como refuerzo esta temporada.

Se trata del volante Lucas Romero, que apenas pudo tener acción en ocho partidos por el elenco universitario laico.

Revisa también:

ADN

La duda que estaba, eso sí, era respecto de la fórmula en cuanto a su salida, considerando que había llegado a préstamo desde Recoleta de Paraguay.

Según información de ADN Deportes, Lucas Romero firmará por el Juárez de México, que comprará el 80% del pase del mediocampista guaraní, cuestión que lleva a rescindir el contrato que le permitía a la U de Chile tener al futbolista de 23 años.

Financieramente, eso sí, esto son buenas noticias para Azul Azul, pues el club va a recuperar los poco menos de 350 mil dólares que pagó a Recoleta de Paraguay por el préstamo de Lucas Romero.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad