;

Argentina. Pena absoluta en el mundo de las comunicaciones: Conocida periodista muere tras brutal choque con un tren

En sus últimos años, la comunicadora Ernestina Pais protagonizó varios accidentes de tránsito.

Javier Méndez

Pena absoluta en el mundo de las comunicaciones: Conocida periodista muere tras brutal choque con un tren

Luto en el mundo de las comunicaciones. El viernes por la tarde se dio a conocer la muerte de Ernestina Pais, una conocida periodista argentina que tenía 54 años.

Según reportaron los medios locales, la conductora de televisión se vio involucrada en un accidente ferroviario en San Isidro.

A eso de las 19:25 horas, mientras la mujer conducía un Honda City negro, intentó cruzar las vías y fue embestida por un tren.

Acorde a los datos que se conocen por ahora, tanto la barrera como la señalización del lugar funcionaban correctamente al momento del incidente.

Revisa también:

ADN

Una cámara de seguridad del sector registró el momento del impacto, que fue del lado del conductor. El vehículo menor fue arrastrado al menos 50 metros y Pais resultó ser la única víctima fatal.

¿Quién era la periodista argentina Ernestina Pais?

Ernestina Pais fue una destacada periodista y conductora argentina, conocida por ser la única mujer en conducir el popular programa Caiga Quien Caiga (CQC) en su versión argentina.

A lo largo de su carrera también estuvo al frente de espacios como Desayuno Americano e Intratables.

En sus últimos años, la comunicadora protagonizó varios accidentes de tránsito. El más reciente ocurrió en marzo, cuando chocó otro vehículo en el barrio porteño de Vicente López y se negó a realizarse el test de alcoholemia. Como consecuencia, tenía la licencia de conducir inhabilitada hasta octubre de 2027.

ADN
ADN

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad