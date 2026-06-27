Pena absoluta en el mundo de las comunicaciones: Conocida periodista muere tras brutal choque con un tren

Luto en el mundo de las comunicaciones. El viernes por la tarde se dio a conocer la muerte de Ernestina Pais, una conocida periodista argentina que tenía 54 años.

Según reportaron los medios locales, la conductora de televisión se vio involucrada en un accidente ferroviario en San Isidro.

A eso de las 19:25 horas, mientras la mujer conducía un Honda City negro, intentó cruzar las vías y fue embestida por un tren.

Acorde a los datos que se conocen por ahora, tanto la barrera como la señalización del lugar funcionaban correctamente al momento del incidente.

Una cámara de seguridad del sector registró el momento del impacto, que fue del lado del conductor. El vehículo menor fue arrastrado al menos 50 metros y Pais resultó ser la única víctima fatal.

¿Quién era la periodista argentina Ernestina Pais?

Ernestina Pais fue una destacada periodista y conductora argentina, conocida por ser la única mujer en conducir el popular programa Caiga Quien Caiga (CQC) en su versión argentina.

A lo largo de su carrera también estuvo al frente de espacios como Desayuno Americano e Intratables.

En sus últimos años, la comunicadora protagonizó varios accidentes de tránsito. El más reciente ocurrió en marzo, cuando chocó otro vehículo en el barrio porteño de Vicente López y se negó a realizarse el test de alcoholemia. Como consecuencia, tenía la licencia de conducir inhabilitada hasta octubre de 2027.

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