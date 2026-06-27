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Hermano de Neme rompe el silencio y lanza crítica sin filtros a su papá: “Yo aprendí a tenerle pena, es un hombre con carencias”

“Hablé seriamente con él para que deje de hacer este tipo de cosas, pero lamentablemente no sé si me haga caso”, afirmó luego de una polémica entrevista de su progenitor.

Javier Méndez

Hermano de Neme rompe el silencio y lanza crítica sin filtros a su papá: “Yo aprendí a tenerle pena, es un hombre con carencias”

Hace algunos días, el padre del periodista de Mega José Antonio Neme reapareció en los medios tras una entrevista con Mauricio Israel. Ahí, una de las declaraciones que más llamó la atención fue cuando afirmó que apoyó completamente a su hijo cuando se enteró de su homosexualidad.

El viernes por la noche, en un nuevo capítulo de Primer Plano, uno de los temas principales fue la relación entre ambos. “Yo no tengo nada que perdonarle a mi papá. No tengo cuentas pendientes con él ni con nadie”, afirmó el rostro de Mucho Gusto.

Eso sí, alguien que resultó más crítico fue el hermano del animador. Francisca García-Huidobro leyó al aire un mensaje de este otro hijo donde se plantea la preocupación por los dichos del padre, incluyendo una crítica sin filtros.

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Te escribo porque siento que las declaraciones de mi papá se están agrandando un poco y son profundamente desafortunadas. Quiero que sepas que ninguno de nosotros, ni yo ni mis hermanas, estamos de acuerdo con usar tu nombre para este tipo de cosas”, leyó la animadora. Las palabras correspondían a un texto enviado al mismo Neme.

“Nosotros no somos públicos y jamás hablaríamos de ti porque nos parece que es exponerte. Yo creo que mi papá es un hombre que está profundamente equivocado en la vida y en su rol. Eso, espero algún día puedas disculparle, pero yo aprendí a tenerle pena porque lamentablemente es un hombre con muchas carencias”, siguió.

Me da mucha vergüenza que te veas expuesto por este tipo de cosas. Me parece poco elegante y fuera de lugar. Yo hablé seriamente con él para que deje de hacer este tipo de cosas, pero lamentablemente no sé si me haga caso”, afirmó.

Al cierre sumó: “Mi mamá también está muy desilusionada y está muy avergonzada por todo esto. Por favor, tampoco la agarres con ella. De verdad, lo lamento mucho. Un abrazo”.

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