Golpe en el mercado: Cobreloa amarra a ex Universidad de Chile como su nuevo e inesperado refuerzo

Tras semanas complejas y un inicio de mercado invernal que generaba impaciencia en Calama, Cobreloa logró destrabar las negociaciones y abrochó de forma definitiva a su segunda incorporación para afrontar la decisiva segunda rueda del campeonato de la Primera B.

Según información de Primera B, los ‘loínos’ llegaron a un total acuerdo con el lateral izquierdo Felipe Saavedra, quien se sumará al proyecto minero inmediatamente después de que se oficializara la llegada del delantero Juan Ignacio Duma. Con esto, el cuerpo técnico naranja comienza a armar las piezas para pelear el retorno a la máxima categoría del fútbol chileno.

A sus 29 años, el formado en San Luis de Quillota llega proveniente de Deportes Recoleta, club donde militó durante la primera mitad de la temporada. Su salida del elenco recoletano y su rápido traspaso a un rival de la misma división fue posible gracias a un factor reglamentario clave.

Con la incorporación de Saavedra, Cobreloa suma a su zona defensiva un jugador de largo recorrido en el balompié nacional. El lateral zurdo registra pasos en instituciones de primera línea y del ascenso, defendiendo previamente las camisetas de: Universidad de Chile, San Luis de Quillota, Deportes La Serena, Curicó Unido y Deportes Concepción.

Con este fichaje, la dirigencia minera logra sacudirse de un adverso panorama invernal marcado por las críticas ante la falta de caras nuevas.