Partidos del fútbol chileno hoy 27 de junio: ¿qué duelos se juegan y dónde ver en vivo, por TV y online? / Aarón Aguilera / AGENCIA UNO

Hoy, sábado 27 de junio, el fútbol chileno comienza el fin de semana largo con una agenda que contempla siete partidos.

Cinco encuentros son parte de la cuarta fecha de la Copa Chile 2026 y otros dos harán lo propio por la jornada 12 de la Segunda División.

Segunda División

La programación del fútbol chileno hoy 27 de junio arrancará a las 16:00 horas, en el Municipal de Rengo, donde Deportes Rengo enfrentará a Colchagua, con arbitraje de Diego Yáñez.

El otro duelo de la jornada en la categoría se disputará desde las 17:00 horas, cuando Concón National juegue ante Atlético Colina en el estadio Atlético de Con-Con. Bastián Pavez será el juez del encuentro. Ninguno de estos juegos tendrá transmisión por TV.

Copa Chile 2026

La actividad por este torneo arrancará a las 17:00 horas, con tres partidos en paralelo, ninguno de los cuales tendrá señal de TV. Uno será en el Joaquín Muñoz García, donde Deportes Santa Cruz enfrentará a Palestino, con arbitraje de Rodrigo Farías.

Otro será en el Carlos Dittborn, lugar en que San Marcos de Arica recibirá a Coquimbo Unido. Cristián Droguett será el árbitro del juego.

El otro juego a las 17:00 horas será en el Lucio Fariña de Quillota, donde Deportes Limache se medirá con Deportes Iquique, con arbitraje de Víctor Abarzúa.

Luego, desde las 17:30 horas, Audax Italiano enfrentará a Magallanes en el Bicentenario de La Florida. Fernando Vejar será el juez del cotejo, que será transmisión de TNT Sports Premium.

El cierre de jornada vendrá a las 20:00 horas, en el Claro Arena, donde Universidad Católica jugará contra San Luis de Quillota, con arbitraje de Piero Maza y transmisión de ADN Deportes, y por TV en TNT Sports Premium.