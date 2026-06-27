Durante la noche de este viernes, se cerró la jornada con la definición del Grupo G en la fase de grupos del Mundial 2026.

De forma simultánea, Nueva Zelanda enfrentó a Bélgica y Egipto jugó contra Irán en en el marco de la última fecha de la fase inicial de la Copa del Mundo.

En Vancouver, Canadá, la selección belga goleó cómodamente por 3 a 0 al cuadro neozelandés. Minutos después de la pausa por hidratación, Leandro Trossard aprovechó un rebote que dejó Tim Payne dentro del área y abrió el marcador para los europeos.

Después, en el segundo tiempo, el equipo dirigido por Rudi Garcia siguió controlando el juego y estiró rápidamente la diferencia. Tras una serie de rebotes dentro del área, Trossard nuevamente aprovechó esta situación y anotó el segundo y su doblete personal en el encuentro.

Luego, a los 66′, Kevin De Bruyne empezó la goleada ante Nueva Zelanda con un potente remate de media distancia que batió al portero Max Crocombe.

Sobre el final, la selección oceánica logró el esperado descuento gracias a un fuerte remate de Elijah Just que fue inatajable para Thibaut Courtois. Para finalizar, Romelu Lukaku convirtió el cuarto y Alexis Saelemaekers el definitivo 5 a 1.

Con este resultado, Bélgica clasificó primero del Grupo G con cinco puntos. En cambio, Nueva Zelanda terminó último con tan sólo una unidad.

Revisa los goles del Nueva Zelanda vs Bélgica acá

¡PREMIO A LA INSISTENCIA PARA BÉLGICA!



Luego de un córner, Leandro Trossard aprovechó un rebote en Tim Payne y empujó el balón para el 1-0 ante Nueva Zelanda.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/S0PM7m8sYu — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

¡BÉLGICA AUMENTÓ LA VENTAJA!



Leandro Trossard superó al arquero Crocombe y convirtió el 2-0 ante Nueva Zelanda.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/SMj1Gvho9J — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

¡GOLAZO DE BÉLGICA PARA ANOTAR EL TERCERO!



Kevin De Bruyne metió un zurdazo cruzado y marcó el 3-0 ante Nueva Zelanda.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/DCdAAltP7N — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

¡DESCONTÓ NUEVA ZELANDA!



Elijah Just recogió un rebote y convirtió el 1-3 ante Bélgica.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/yM46jq2mul — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

¡BÉLGICA LIQUIDÓ EL PARTIDO!



En el día de su cumpleaños, Alexis Saelemaekers anotó el 5-1 ante Nueva Zelanda.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/pfC41n2TYi — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

Egipto e Irán igualan en el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026

Al mismo momento, en Seattle, Estados Unidos, Egipto empató 1 a 1 con Irán en un disputado partido.

La selección egipcia sorprendió en el inicio con Mahmoud Saber quien aprovechó una mala salida del arquero y con un potente remate anotó el primero a los cinco minutos del partido.

Luego, el cuadro iraní no se quedó atrás y encontró el empate rápidamente. A los 14′, Ramin Rezaeian estuvo atento a un mal despeje del portero y definió de gran manera al frente del arco para convertir la igualdad definitiva.

Sobre el final le anularon un gol a la selección iraní que pudo significar el triunfo y la clasificación.

Con esto, Egipto se quedó con el segundo lugar con cinco puntos e Irán en el tercer puesto con tres unidades.

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¡PASÓ ENTRE MUCHAS PIERNAS Y ENTRÓ AL ARCO!



Mahmoud Saber encontró el rebote y marcó el 1-0 a favor de Egipto contra Irán.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/CtukH7aWjV — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026