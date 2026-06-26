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Golpe de última hora en la UC: “El jugador sufrió una lesión que implicará una intervención quirúrgica”

A través de un comunicado, Universidad Católica informó que Clemente Montes deberá pasar por el quirófano debido a una lesión en el pie derecho y se perderá los próximos partidos del equipo.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Universidad Católica sufrió una sensible baja de última hora en la antesala de su duelo frente a San Luis de Quillota, en el Claro Arena, válido por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Chile 2026.

A través de redes sociales, el elenco cruzado comunicó que Clemente Montes sufrió una lesión en el pie derecho y tendrá que ser operado, situación que lo marginará del partido ante el conjunto canario y de las próximas semanas de competencia.

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“Clemente Montes, jugador del Plantel del Honor de Universidad Católica, sufrió una lesión en el pie derecho, la que implicará una intervención quirúrgica poco invasiva que se realizará mañana sábado, en horario am, en la Red de Salud UC Christus de San Carlos de Apoquindo", detalló el cuadro precordillerano.

En esa línea, desde la UC señalaron que “los plazos de recuperación se estiman en algunas semanas y serán comunicados oportunamente a través de los canales oficiales de Cruzados”.

La baja de Clemente Montes representa un duro golpe para Daniel Garnero. En la presente temporada, el extremo de 25 años se ha convertido en uno de los principales agentes ofensivos de la UC, con 8 goles y 6 asistencias en 26 partidos disputados entre todos los torneos locales y la Copa Libertadores.

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