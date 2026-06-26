Partidos del Mundial 2026 hoy, sábado 27 de junio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile

Hoy, sábado 27 de junio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla seis partidos.

Estos encuentros corresponden a la última fecha de los grupos J, K y L de la Copa del Mundo.

Grupo L

La programación del Mundial 2026 hoy 27 de junio arrancará a las 17:00 horas con dos choques en paralelo. Uno será en el MetLife Stadium de Nueva York, donde Inglaterra enfrentará a Panamá. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir en la señal de D Sports en TV cable y las plataformas Disney+ y Paramount+.

El otro será entre Croacia y Ghana en el BMO Field de Toronto, el cual se podrá seguir por la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.

Grupo K

Esta zona del Mundial 2026 comienza su actividad a contar de las 19:30 horas, con dos juegos en paralelo. Uno será en el Hard Rock Stadium de Miami, lugar en que Portugal enfrentará a Colombia. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y las plataformas Disney+ y Paramount+.

El otro se desarrollará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde Congo jugará ante Uzbekistán, encuentro que se podrá seguir por la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.

Grupo J

La última fecha de esta zona tendrá dos partidos en simultáneo a contar de las 22:00 horas. Uno será en el AT&T Stadium de Dallas, donde Argentina enfrentará a Jordania. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir por la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.

El otro compromiso tendrá a Argelia contra Austria en el Arrowhead Stadium de Kansas, encuentro que se podrá seguir por la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.