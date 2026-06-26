Partidos del Mundial 2026 hoy, sábado 27 de junio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile
La agenda de encuentros de la Copa del Mundo para este sábado contempla seis duelos.
Hoy, sábado 27 de junio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla seis partidos.
Estos encuentros corresponden a la última fecha de los grupos J, K y L de la Copa del Mundo.
Revisa también:
Grupo L
La programación del Mundial 2026 hoy 27 de junio arrancará a las 17:00 horas con dos choques en paralelo. Uno será en el MetLife Stadium de Nueva York, donde Inglaterra enfrentará a Panamá. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir en la señal de D Sports en TV cable y las plataformas Disney+ y Paramount+.
El otro será entre Croacia y Ghana en el BMO Field de Toronto, el cual se podrá seguir por la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.
Grupo K
Esta zona del Mundial 2026 comienza su actividad a contar de las 19:30 horas, con dos juegos en paralelo. Uno será en el Hard Rock Stadium de Miami, lugar en que Portugal enfrentará a Colombia. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y las plataformas Disney+ y Paramount+.
El otro se desarrollará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde Congo jugará ante Uzbekistán, encuentro que se podrá seguir por la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.
Grupo J
La última fecha de esta zona tendrá dos partidos en simultáneo a contar de las 22:00 horas. Uno será en el AT&T Stadium de Dallas, donde Argentina enfrentará a Jordania. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir por la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.
El otro compromiso tendrá a Argelia contra Austria en el Arrowhead Stadium de Kansas, encuentro que se podrá seguir por la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.