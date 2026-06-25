;

Definición Grupo G del Mundial 2026: a qué hora juegan Nueva Zelanda-Bélgica y Egipto-Irán, y quién transmite por TV

Las cuatro selecciones del Grupo G tienen chances claras de avanzar a los dieciseisavos de la Copa del Mundo, por lo que promete ser una atractiva tercera fecha.

Lucas San Martín

(Photo by Julian Medina/Eurasia Sport Images/Getty Images)

(Photo by Julian Medina/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

Este viernes 26 de junio continúa la tercera fecha de la fase de grupos y con ello, los equipos que clasificaran a los dieciseisavos del Mundial 2026.

En esta ocasión es el turno del Grupo G, en el cual las cuatro selecciones: Bélgica, Nueva Zelanda, Egipto e Irán, tienen claras chances de obtener un cupo en la siguiente ronda de la competencia.

La tabla de posiciones del grupo la lidera la selección egipcia con cuatros puntos. La siguen el cuadro iraní y belga con dos unidades. Mientras que el último es el equipo neozelandés con tan sólo una unidad.

Más información

ADN

¿Cuándo y a qué hora juega Nueva Zelanda-Bélgica y Egipto-Irán por el Mundial 2026?

Ambos encuentros se disputarán de manera simultánea el viernes 25 de junio a las 23:00 horas de Chile.

El partido entre europeos y oceánicos se jugará en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá. Por su lado, el duelo entre el cuadro africano y del Medio Oriente, se enfrentarán en el Estadio Seattle, en Estados Unidos.

¿Cómo y dónde ver en vivo Nueva Zelanda-Bélgica y Egipto-Irán por el Mundial 2026?

El partido entre Nueva Zelanda y Bélgica, no se podrá ver por televisión abierta. Por el cable estará disponible en DSports. Al mismo tiempo, será transmitido por streaming en DGO y Paramount+.

Por su lado, el encuentro entre Egipto e Irán tampoco será emitido en televisión abierta. Por el cable estará disponible en DSports. Al mismo tiempo, será transmitido por streaming en DGO y Paramount+.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad