Definición Grupo G del Mundial 2026: a qué hora juegan Nueva Zelanda-Bélgica y Egipto-Irán, y quién transmite por TV

Este viernes 26 de junio continúa la tercera fecha de la fase de grupos y con ello, los equipos que clasificaran a los dieciseisavos del Mundial 2026.

En esta ocasión es el turno del Grupo G, en el cual las cuatro selecciones: Bélgica, Nueva Zelanda, Egipto e Irán, tienen claras chances de obtener un cupo en la siguiente ronda de la competencia.

La tabla de posiciones del grupo la lidera la selección egipcia con cuatros puntos. La siguen el cuadro iraní y belga con dos unidades. Mientras que el último es el equipo neozelandés con tan sólo una unidad.

¿Cuándo y a qué hora juega Nueva Zelanda-Bélgica y Egipto-Irán por el Mundial 2026?

Ambos encuentros se disputarán de manera simultánea el viernes 25 de junio a las 23:00 horas de Chile.

El partido entre europeos y oceánicos se jugará en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá. Por su lado, el duelo entre el cuadro africano y del Medio Oriente, se enfrentarán en el Estadio Seattle, en Estados Unidos.

¿Cómo y dónde ver en vivo Nueva Zelanda-Bélgica y Egipto-Irán por el Mundial 2026?

El partido entre Nueva Zelanda y Bélgica, no se podrá ver por televisión abierta. Por el cable estará disponible en DSports. Al mismo tiempo, será transmitido por streaming en DGO y Paramount+.

Por su lado, el encuentro entre Egipto e Irán tampoco será emitido en televisión abierta. Por el cable estará disponible en DSports. Al mismo tiempo, será transmitido por streaming en DGO y Paramount+.