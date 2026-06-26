Habrá nueve partidos en una día y solo seis tendrán TV: así se disputará la fecha 4 de la Copa Chile 2026
La jornada que volverá a enfrentar a clubes de Primera División con los de Primera B se extenderá hasta el lunes 29 de junio.
Más allá de la fiebre del Mundial 2026, el fútbol chileno no se detiene y este fin de semana largo tendrá acción por Copa Chile.
En este caso se trata de la cuarta fecha, que será la segunda jornada en la cual se cruzarán los elencos de Primera División y Primera B.
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La acción arrancará este viernes 26 de junio con Everton recibiendo a Deportes Copiapó.
La agenda estará cargada el sábado 27, con seis duelos; y más aún el domingo 28, con otros nueve partidos. El cierre será el lunes 29, feriado, con Colo Colo visitando a la Unión Española.
Cabe apuntar que de los 16 encuentros programados, solo 6 tendrán transmisión por TV: Audax Italiano-Magallanes, UC-San Luis, La Calera-Wanderers, U de Chile-San Felipe, Puerto Montt-Concepción y Unión Española-Colo Colo.
La programación de la fecha 4 de la Copa Chile 2026
Viernes 26 de junio
19:00 hrs | Everton vs. Deportes Copiapó | Sausalito
Sábado 27 de junio
17:00 hrs | Deportes Santa Cruz vs. Palestino | Joaquín Muñoz García
17:00 hrs | San Marcos de Arica vs. Coquimbo Unido | Carlos Dittborn
17:00 hrs | Deportes Limache vs. Deportes Iquique | Lucio Fariña
17:30 hrs | Audax Italiano vs. Magallanes | Bicentenario de La Florida
20:00 hrs | U Católica vs. San Luis de Quillota | Claro Arena
Domingo 28 de junio
12:30 hrs | Deportes La Serena vs. Cobreloa | La Portada
12:30 hrs | Cobresal vs. Deportes Antofagasta | El Cobre
15:00 hrs | Unión La Calera vs. Santiago Wanderers | Nicolás Chahuán
15:00 hrs | Huachipato vs. Deportes Temuco | Estadio Huachipato
16:00 hrs | Curicó Unido vs. U de Concepción | Bicentenario La Granja
17:00 hrs | Rangers vs. Ñublense | Bicentenario Iván Azócar
17:00 hrs | O’Higgins vs. Deportes Recoleta | Codelco El Teniente
17:30 hrs | U de Chile vs. Unión San Felipe | Nacional
20:00 hrs | Deportes Puerto Montt vs. Deportes Concepción | Chinquihue
Lunes 29 de junio
19:30 hrs | Unión Española vs. Colo Colo | Santa Laura
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