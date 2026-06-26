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Habrá nueve partidos en una día y solo seis tendrán TV: así se disputará la fecha 4 de la Copa Chile 2026

La jornada que volverá a enfrentar a clubes de Primera División con los de Primera B se extenderá hasta el lunes 29 de junio.

Carlos Madariaga

FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO / Leonardo Rubilar

Más allá de la fiebre del Mundial 2026, el fútbol chileno no se detiene y este fin de semana largo tendrá acción por Copa Chile.

En este caso se trata de la cuarta fecha, que será la segunda jornada en la cual se cruzarán los elencos de Primera División y Primera B.

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La acción arrancará este viernes 26 de junio con Everton recibiendo a Deportes Copiapó.

La agenda estará cargada el sábado 27, con seis duelos; y más aún el domingo 28, con otros nueve partidos. El cierre será el lunes 29, feriado, con Colo Colo visitando a la Unión Española.

Cabe apuntar que de los 16 encuentros programados, solo 6 tendrán transmisión por TV: Audax Italiano-Magallanes, UC-San Luis, La Calera-Wanderers, U de Chile-San Felipe, Puerto Montt-Concepción y Unión Española-Colo Colo.

La programación de la fecha 4 de la Copa Chile 2026

Viernes 26 de junio

19:00 hrs | Everton vs. Deportes Copiapó | Sausalito

Sábado 27 de junio

17:00 hrs | Deportes Santa Cruz vs. Palestino | Joaquín Muñoz García

17:00 hrs | San Marcos de Arica vs. Coquimbo Unido | Carlos Dittborn

17:00 hrs | Deportes Limache vs. Deportes Iquique | Lucio Fariña

17:30 hrs | Audax Italiano vs. Magallanes | Bicentenario de La Florida

20:00 hrs | U Católica vs. San Luis de Quillota | Claro Arena

Domingo 28 de junio

12:30 hrs | Deportes La Serena vs. Cobreloa | La Portada

12:30 hrs | Cobresal vs. Deportes Antofagasta | El Cobre

15:00 hrs | Unión La Calera vs. Santiago Wanderers | Nicolás Chahuán

15:00 hrs | Huachipato vs. Deportes Temuco | Estadio Huachipato

16:00 hrs | Curicó Unido vs. U de Concepción | Bicentenario La Granja

17:00 hrs | Rangers vs. Ñublense | Bicentenario Iván Azócar

17:00 hrs | O’Higgins vs. Deportes Recoleta | Codelco El Teniente

17:30 hrs | U de Chile vs. Unión San Felipe | Nacional

20:00 hrs | Deportes Puerto Montt vs. Deportes Concepción | Chinquihue

Lunes 29 de junio

19:30 hrs | Unión Española vs. Colo Colo | Santa Laura

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