Inicia el solsticio de invierno 2026 en Chile: qué significa y cuánto durará el fenómeno astronómico / Agencia Uno

Ya es oficial: el otoño se despidió y la temporada más fría del año ya está aquí. Este domingo 21 de junio, exactamente a las 04:24 horas, se produjo el solsticio de invierno, el evento astronómico que da el puntapié inicial a la estación invernal en todo el hemisferio sur.

El fenómeno, monitoreado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) y Directemar, ocurre cuando el eje de rotación de la Tierra alcanza su inclinación máxima respecto al Sol.

En términos sencillos, el solsticio de invierno trae consigo el día con menor duración de luz solar y, por consecuencia, la noche más larga del año.

Es por ello, que a esta jornada se le suele denominar como “el día más corto del año”. A continuación, el detalle:

Menos sol, más oscuridad: Durante esta jornada, el Sol alcanza su “Máxima Declinación Norte” (coincidiendo con el trópico de Cáncer). Esto hace que los rayos solares lleguen de forma más inclinada y durante menos tiempo a nuestro lado del planeta.

Durante esta jornada, el Sol alcanza su “Máxima Declinación Norte” (coincidiendo con el trópico de Cáncer). Esto hace que los rayos solares lleguen de forma más inclinada y durante menos tiempo a nuestro lado del planeta. ¿Hasta cuándo dura el invierno?: La época de bajas temperaturas se extenderá por exactamente tres meses, llegando a su fin el próximo 22 de septiembre, día en que se producirá el equinoccio de primavera a las 21:04 horas.

Por otro lado, en Chile, algunos pueblos originarios conmemoran y celebran esta fecha. Tal es el caso de los mapuches, que con el “We Tripantu”, que significa “nueva salida del sol”, marcan el comienzo del año nuevo.