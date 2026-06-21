Inicia el solsticio de invierno 2026 en Chile: qué significa y cuánto durará el fenómeno astronómico
Este domingo se dio por iniciado el evento astronómico en el hemisferio sur. Revisa acá todos los detalles.
Ya es oficial: el otoño se despidió y la temporada más fría del año ya está aquí. Este domingo 21 de junio, exactamente a las 04:24 horas, se produjo el solsticio de invierno, el evento astronómico que da el puntapié inicial a la estación invernal en todo el hemisferio sur.
El fenómeno, monitoreado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) y Directemar, ocurre cuando el eje de rotación de la Tierra alcanza su inclinación máxima respecto al Sol.
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En términos sencillos, el solsticio de invierno trae consigo el día con menor duración de luz solar y, por consecuencia, la noche más larga del año.
Es por ello, que a esta jornada se le suele denominar como “el día más corto del año”. A continuación, el detalle:
- Menos sol, más oscuridad: Durante esta jornada, el Sol alcanza su “Máxima Declinación Norte” (coincidiendo con el trópico de Cáncer). Esto hace que los rayos solares lleguen de forma más inclinada y durante menos tiempo a nuestro lado del planeta.
- ¿Hasta cuándo dura el invierno?: La época de bajas temperaturas se extenderá por exactamente tres meses, llegando a su fin el próximo 22 de septiembre, día en que se producirá el equinoccio de primavera a las 21:04 horas.
Por otro lado, en Chile, algunos pueblos originarios conmemoran y celebran esta fecha. Tal es el caso de los mapuches, que con el “We Tripantu”, que significa “nueva salida del sol”, marcan el comienzo del año nuevo.
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