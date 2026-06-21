Megatobogán de hielo CoolSlide en Santiago: dónde queda, cómo comprar entradas y cuáles son los horarios

Las vacaciones de invierno 2026 ya comenzaron y muchos ya están buscando panoramas ideales para realizar al aire libre y disfrutar en familia.

En ese sentido, una opción que asoma dentro de las más destacadas en la región Metropolitana es el estreno de CoolSlide, el primer tobogán de hielo en Chile.

CoolSlide es un complejo de toboganes de hielo, que es equivalente a la altura de lo que sería un edificio de cuatro pisos, y ofrece una experiencia de adrenalina en la que se puede descender a gran velocidad.

La estructura es de 8 metros de alto, cuenta con 12 pistas de descenso simultáneas y un recorrido total de 30 metros sobre hielo. Los visitantes podrán descender a gran velocidad gracias a la inclinación de 17 grados que tiene la pista.

¿Dónde queda, cuáles son los precios y los horarios?

CoolSlide queda ubicado en el Parque Araucano, en la comuna de Las Condes, en la región Metropolitana, tras una alianza entre la municipalidad y Street Machine.

El megatobogán de hielo estará disponible durante todas las vacaciones de invierno. Comenzó este sábado 20 de junio y durará hasta el lunes 5 de julio. Los horarios son entre las 11:00 horas y las 22:00 horas.

Los valores son los siguientes:

Deslizarse dos veces : $6.000 niños y adultos.

: $6.000 niños y adultos. Deslizarse cuatro veces: $10.000 niños y adultos.

Para los interesados en asistir, la venta de entradas es a través de la plataforma Puntoticket (disponible aquí).