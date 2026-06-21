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Hasta -4°C: emiten aviso por heladas en seis regiones de Chile para los próximos días

El fenómeno sucedería durante dos jornadas consecutivas en distintos sectores del país. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Agencia Uno

Agencia Uno / Sebastian Beltran

El invierno ya llegó a Chile y, con ello, todo parece indicar que las temperaturas en gran parte del país comenzarán a descender.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por “heladas normales a moderadas” en seis regiones del país.

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Según lo comunicado por el organismo, el fenómeno se producirá este lunes 22 y martes 23 de junio. Producto de la condición, en algunas zonas de Chile los termómetros podrían descender hasta los -4°C.

¿En qué regiones habrán heladas?

Desde la DMC detallaron que las regiones afectadas por las heladas durante el lunes 22 y el martes 23 de junio son: la región de Valparaíso, la región Metropolitana, la región de O’Higgins, la región del Maule, la región de Ñuble y la región de Biobío.

Región de Valparaíso

  • Cordillera de la costa: -1°C a -3°C.
  • Precordillera y valles precordilleranos: -2°C a -4°C.

Región Metropolitana

  • Cordillera de la costa: -1°C a -3°C.
  • Valles: -1°C a -3°C.
  • Precordillera: -2°C a -4°C.

Región de O’Higgins

  • Cordillera de la costa: -1°C a -3°C.
  • Valles: -1°C a -3°C.
  • Precordillera: -2°C a -4°C.

Región del Maule

  • Cordillera de la costa: -1°C a -3°C.
  • Valles: -1°C a -3°C.
  • Precordillera: -2°C a -4°C.

Región de Ñuble

  • Cordillera de la costa: -1°C a -3°C .
  • Valles: -1°C a -3°C.
  • Precordillera: -2°C a -4°C.

Región de Biobío

  • Cordillera de la costa: -1°C a -3°C.
  • Valles: -1°C a -3°C.
  • Precordillera: -2°C a -4°C.

Cabe señalar que, según el organismo, los avisos se emiten cuando se pronostican eventos “meteorológicos con un grado de severidad moderada, potenciales riesgosos”. Es por ello, que se recomienda tomar resguardos a la hora de realizar actividades al aire libre.

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