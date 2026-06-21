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Francia - Irak: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

El cuadro liderado por Kylian Mbappé está a un paso de clasificar a los dieciseisavos de la Copa del Mundo. Sólo necesita un triunfo.

Lucas San Martín

(Photo by Dan Mullan/Getty Images)

(Photo by Dan Mullan/Getty Images) / Dan Mullan

Francia quiere ratificar su candidatura el Mundial 2026. El cuadro de Didier Deschamps enfrentará a Irak en el marco de la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

El equipo liderado por Kylian Mbappé viene de conseguir un gran triunfo ante Senegal por 3 a 1, con una gran actuación del delantero del Real Madrid. Por su lado, el cuadro asiático no tuvo un gran rendimiento en su debut y fue vapuleado por 4 a 1 ante Noruega.

Francia es una de las selecciones favoritas para quedarse con esta Copa del Mundo. Mientras que, Irak quiere dar la sorpresa y ganarle a un poderoso equipo para llegar con opciones a la última fecha de clasificar a la siguiente fase.

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¿A qué hora es el partido de Francia - Irak por el Mundial 2026?

La selección francesa y la iraquí jugaran el lunes 22 de junio a las 17:00 horas de Chile en el Estadio Filadelfia, Estados Unidos.

Este encuentro será válido por el Grupo I, el cual completan Noruega y Senegal, quienes se encuentran primero y tercero, respectivamente.

¿Dónde ver el partido por TV de Francia - Irak por el Mundial 2026?

Este decisivo duelo no será transmitido por televisión abierta en Chile. Para verlo, tendrá que ser por DSports, un canal exclusivo para clientes Directv.

En cuanto a las plataformas de streaming, este estará disponible por DGO y Paramount+

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