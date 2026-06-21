Uruguay buscará este domingo, en Miami, su primera victoria en el Mundial 2026 enfrentándose a Cabo Verde.

En la previa al compromiso, una leyenda de la “Celeste”, Diego Lugano, conversó con ADN Deportes en torno a las claves que tendrá este juego tras haber debutado con un empate ante Arabia Saudita.

“Hay optimismo como siempre, Uruguay tiene que asumir el rol de protagonismo, pero con el respeto al rival. En este Mundial son todos los partidos difíciles, si no lo abres en los primeros 15 o 20 minutos se te complica. Hay que tener paciencia para aprovechar las oportunidades y respetar al rival para no cometer errores”, aseguró el excentral, intentando explicar las condicionantes que tienen los charrúas y los sudamericanos en la Copa del Mundo.

“Traemos a los Mundiales una carga emotiva, es cosa de ver la despedida de los equipos de sus países, el lleno en los estadios. A veces es difícil sacártelo de arriba y te desgasta. Cuando encuentras el equilibrio, capaz es tarde. Hay que jugar con mucha cabeza, paciencia y sabiduría, no va a ser fácil. Cabo Verde va a respetar menos a Uruguay que a España, lo va a atacar más y hay que estar preparado”, dijo Diego Lugano, confiado en que Uruguay pueda aprovechar a un elenco africano que pueda disponerse de una manera algo menos defensiva.

“Puede que salgan más y se abran más espacios para Uruguay, somos más directos y de transciciones, no tenemos la generación de fútbol de Francia, España, Argentina”, cerró en ADN Deportes.