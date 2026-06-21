;

AUDIO. “En este Mundial son todos los partidos difíciles, si no lo abres en los primeros 15 o 20 minutos se te complica”

En diálogo con ADN Deportes, Diego Lugano anticipó el cruce de Uruguay ante Cabo Verde.

Carlos Madariaga

Danilo Díaz

Diego Lugano en ADN Deportes

Diego Lugano en ADN Deportes

03:29

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Uruguay buscará este domingo, en Miami, su primera victoria en el Mundial 2026 enfrentándose a Cabo Verde.

En la previa al compromiso, una leyenda de la “Celeste”, Diego Lugano, conversó con ADN Deportes en torno a las claves que tendrá este juego tras haber debutado con un empate ante Arabia Saudita.

Revisa también:

ADN

“Hay optimismo como siempre, Uruguay tiene que asumir el rol de protagonismo, pero con el respeto al rival. En este Mundial son todos los partidos difíciles, si no lo abres en los primeros 15 o 20 minutos se te complica. Hay que tener paciencia para aprovechar las oportunidades y respetar al rival para no cometer errores”, aseguró el excentral, intentando explicar las condicionantes que tienen los charrúas y los sudamericanos en la Copa del Mundo.

Traemos a los Mundiales una carga emotiva, es cosa de ver la despedida de los equipos de sus países, el lleno en los estadios. A veces es difícil sacártelo de arriba y te desgasta. Cuando encuentras el equilibrio, capaz es tarde. Hay que jugar con mucha cabeza, paciencia y sabiduría, no va a ser fácil. Cabo Verde va a respetar menos a Uruguay que a España, lo va a atacar más y hay que estar preparado”, dijo Diego Lugano, confiado en que Uruguay pueda aprovechar a un elenco africano que pueda disponerse de una manera algo menos defensiva.

Puede que salgan más y se abran más espacios para Uruguay, somos más directos y de transciciones, no tenemos la generación de fútbol de Francia, España, Argentina”, cerró en ADN Deportes.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad